20元吃得到豬排！屏東名店「超佛排骨飯」排隊吃也甘願 65元便當「1肉4菜」老饕讚：經濟實惠
20元吃得到豬排！萬物齊漲，品嘗銅板美食成了不少人的日常小確幸。屏東有間超佛心的「銅板價排骨飯」，不論是在地人還是很懂吃的老饕都愛這一攤，即便價格小漲也仍受老主顧支持，直呼「依然經濟實惠」，美味程度也是「好吃沒話講」。
這還不吃爆！屏東萬丹有家佛心名店「桂蘭排骨飯」在地飄香超過30年，最狂好味道「豬排」單點只要20元，在網路上引發熱議。雖然價格稍漲，但在這物價漲不停、唯薪水不漲的時代，大碗排骨飯50元、海鮮炒飯60元仍是超級銅板價，內有還有免費冬瓜茶，飽餐一頓百元有找。
排骨便當65元可選4樣菜，價格便宜但滋味不馬虎，難怪在當地人氣居高不下，吸引不少饕客慕名朝聖，建議早點去才不會賣光吃不到。
而「桂蘭排骨飯」在Google上擁有4.4高分，有網友們留下「結帳害我嚇一跳，沒想到這麼便宜，真的不塊是萬丹有名的店」、「滿滿三個菜一顆荷包蛋一片排骨才$60（現為65元） 太佛心了啦！」、「物價高飛的年代 還有佛心老板在賣cp值爆表的排骨飯」等好評。
桂蘭排骨飯
地址：屏東縣萬丹鄉四維東路566號
營業時間：10:30-19:30（週二公休
電話：08-7770342
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