回訪Ｎ次了！台南一級戰區「銅板價甜甜圈」口味多達20種 「25元爆餡巧克力」俗到並軌
真正的銅板價點心！這家台南本地人都時常光顧的「亞米甜甜圈專賣店」提供超多口味選擇，甜鹹都有，25元銅板價就能吃到爆餡流心巧克力甜甜圈，超佛心的價錢令人直呼「真的俗到並軌！」難怪在網路上也是讚聲一片，也是不少人去到國華街都一定要買爆的親民好店。
甜甜圈控愛店！「亞米甜甜圈專賣店」位於台南美食一級戰區國華街上，相較於其他台式甜甜圈，他們的甜甜圈外皮更加酥脆，部落客美食瓦斯桶對此揭密，原來是在甜甜圈外皮裹有一層像是炸年糕的麵糊外衣，因此吃起來特別香脆，放冷了口感也很好，還多了雞蛋香與麵香。
光是基底甜甜圈就很涮嘴了，那包有餡料的甜甜圈肯定又是一絕，最經典的脆皮巧克力、紅豆、地瓜、芋泥甜甜圈只要25元超級銅板價，雖然有小漲價，但已經比台北便宜了近20元還是超俗的。冬季限定還會加入草莓，鹹口部分也有甜甜圈店少見的雞塊堡、熱狗堡，以及鮪魚、燻雞沙拉等，還有山藥、芝麻、肉桂口味，整整多達20種品項可選，便宜的價格就算選擇困難症犯了也不怕傷荷包。
此外，有網友表示，他們家的甜甜圈造型也很特別，經常被誤認成炸雞腿，但一口咬下超驚豔，是視味覺的相互衝擊。有去到台南國華街可別錯過這家廣受好評的超夯佛系甜甜圈啦！
亞米甜甜圈專賣店
地址：台南市中西區國華街三段6號
營業時間：12:00-19:30
粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100054515348114
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