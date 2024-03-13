回訪Ｎ次了！台南一級戰區「銅板價甜甜圈」口味多達20種 「25元爆餡巧克力」俗到並軌

旅遊，有分很多種，不論是一個人獨旅或是一群人出去玩都可以。相較來說，獨旅的人比較少一點，這次，RG特派員：甲咪，就要帶大家來趟獨旅的台南一日遊！可以不用考慮別人的想法，一個人吃吃飯、享受陽光或感受歷史洗禮。而且這些地方都可以走路到，在文化滿滿的城市，跟自己好好相處！

2024-03-09 14:00