台南獨遊一日遊！與自己好好相處的時光，在文化台南中西區感受陽光與歷史洗禮

旅遊，有分很多種，不論是一個人獨旅或是一群人出去玩都可以。相較來說，獨旅的人比較少一點，這次，RG特派員：甲咪，就要帶大家來趟獨旅的台南一日遊！可以不用考慮別人的想法，一個人吃吃飯、享受陽光或感受歷史洗禮。而且這些地方都可以走路到，在文化滿滿的城市，跟自己好好相處！

圖 / ReadyGo

Ready Go YT節目【RG特派員】

本集節目主持人：甲咪

台南一日遊：放下麵子 樹林店

不管是怎樣的旅遊都要好好吃飯，甲咪是個很喜歡吃辣的人，所以今天要跟大家介紹一間由麻辣鍋起家的麵店！「放下麵子 樹林店」，放下麵子在台南、高雄都有分店。他們家最吸引我的是「麻婆豆腐麵」，傳説中的下飯神器配上麵條居然魅力不減！辣度大概微辣，滑嫩的豆腐配上Q彈的麵條真的絕配。

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套餐都是一碗麵配一碗湯，有辣湯跟清湯可以選，湯喝起來不會太鹹;辣辣的增加層次感。湯裡的料也很豐富，有丸子跟肉，加點油條配辣湯就像在吃麻辣鍋一樣！小菜部分甲咪最喜歡涼拌小黃瓜，吃起來很清爽解膩，用完餐點後來一點就是完美結局。而且價格比想像的便宜，座位有吧台區也有多人座。一個人在吧檯區觀望車水馬龍，享用美味的餐點真是獨旅的一大享受！

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地址：台南市中西區樹林街二段322號

電話：06 215 6780

營業時間：週一～週日 11:30-15:00,17:00-21:00

台南一日遊：南埕衖事

獨旅的時候甲咪也喜歡找漂亮的咖啡廳，坐在陽光灑落的位置，感受微風的吹拂，如果有些植被就更好了。所以甲咪帶大家來到「南埕衖事」，是擁有8層樓的建築，說是把台南都放在這棟建築裡。可以在這裡感受台南的陽光、台南的復古跟文化。會有專人導覽帶你參觀，也可以自己參觀享用下午茶。把手機放在一旁，好好的跟自己相處，時間也是一下就不見了！

地址：台南市中西區中正路38、40號間巷底

電話：06 227 8999

營業時間：週一～週日 10:30-19:00,週五延長至19:30,週二公休

台南一日遊：全美戲院

跟自己相處完，可以到電影院條一部自己喜歡的電影，好好的充實自己，徜徉在藝術的大海裡。為什麼特別提「全美戲院」呢？因為他們的電影海報到現在都是「純手繪」喔！全美戲院也是一間歷史悠久的戲院，是大導演李安就學時期最常去的電影院呢！就算不看電影，也可以來欣賞一下傳統的手藝，就算歲月流逝，手會帶給海報的生命力不減！

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地址：台南市中西區永福路二段187號

電話：06 222 4726

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