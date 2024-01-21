被讚爆的古早味！「神級爆餡草仔粿」甜鹹口味都滿分 部落客吃到直呼：這輩子吃過最好吃
喜歡古早味要看！台中清水有家手工米食點心專賣，堅持傳統的同時不忘創新，超人氣「草仔粿」餡料超實在，好吃到讓部落客直言是「這輩子吃過最好吃的」！不論是傳統蘿蔔絲、甜口味紅豆，還是創新打拋豬都美味又涮嘴。
位於台中清水的米食點心店「外婆的包粿」傳承客家外婆的好手藝，主打販售客家粄條、客家包粿等傳統好味道，「草仔粿」更是深受饕客推薦與喜愛，部落客美食瓦斯桶分享，蘿蔔絲口味吃得到蝦米跟油蔥酥香氣，搭配脆口蘿蔔絲美味更昇華；甜口味紅豆餡甜度剛好不膩，紅豆顆粒增添口感，外皮Q彈不黏牙，還有招牌酸菜、創新打拋豬等獨門口味可以選擇，鹹甜口味都超推，令他大讚「這家草仔粿真的是我這輩子吃過最好吃的！」
不少看到部落客貼文的網友回應「好飽滿內餡」、「第一次看到草仔粿鹹的甜的都100分」、「外婆就是不一樣」，也有人大推「酸菜跟蘿蔔絲」口味，喜歡米食點心的朋友真的要收藏起來啦！
外婆的包粿
地址：台中市清水區中華路619號
營業時間：11:00-18:00
粉絲專頁：外婆的包粿
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言