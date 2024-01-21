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被讚爆的古早味！「神級爆餡草仔粿」甜鹹口味都滿分 部落客吃到直呼：這輩子吃過最好吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@tw_eating授權
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喜歡古早味要看！台中清水有家手工米食點心專賣，堅持傳統的同時不忘創新，超人氣「草仔粿」餡料超實在，好吃到讓部落客直言是「這輩子吃過最好吃的」！不論是傳統蘿蔔絲、甜口味紅豆，還是創新打拋豬都美味又涮嘴。

圖／IG@tw_eating授權
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圖／外婆的包粿粉絲專頁
圖／外婆的包粿粉絲專頁

位於台中清水的米食點心店「外婆的包粿」傳承客家外婆的好手藝，主打販售客家粄條、客家包粿等傳統好味道，「草仔粿」更是深受饕客推薦與喜愛，部落客美食瓦斯桶分享，蘿蔔絲口味吃得到蝦米跟油蔥酥香氣，搭配脆口蘿蔔絲美味更昇華；甜口味紅豆餡甜度剛好不膩，紅豆顆粒增添口感，外皮Q彈不黏牙，還有招牌酸菜、創新打拋豬等獨門口味可以選擇，鹹甜口味都超推，令他大讚「這家草仔粿真的是我這輩子吃過最好吃的！」

乾蘿蔔絲。圖／IG@tw_eating授權
乾蘿蔔絲。圖／IG@tw_eating授權

甜口味紅豆。圖／IG@tw_eating授權
甜口味紅豆。圖／IG@tw_eating授權

不少看到部落客貼文的網友回應「好飽滿內餡」、「第一次看到草仔粿鹹的甜的都100分」、「外婆就是不一樣」，也有人大推「酸菜跟蘿蔔絲」口味，喜歡米食點心的朋友真的要收藏起來啦！

招牌酸菜。圖／IG@tw_eating授權
招牌酸菜。圖／IG@tw_eating授權

傳統與創新結合的打拋豬口味。圖／IG@tw_eating授權
傳統與創新結合的打拋豬口味。圖／IG@tw_eating授權

外婆的包粿

地址：台中市清水區中華路619號

營業時間：11:00-18:00

粉絲專頁：外婆的包粿

店家菜單。圖／IG@tw_eating授權
店家菜單。圖／IG@tw_eating授權

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