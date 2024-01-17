開店近80年的市場老店！嘉義東市場「溫體羊肉湯」 清甜藥膳湯頭進補暖心也暖胃
udn走跳美食／Mika
說到東市場，大家一定都知道要吃牛雜湯，但其實隔壁的蔡家本產羊肉湯也很厲害喔！也是近70年老店，如果有機會來東市場的話，牛羊各一碗，完美。
是說嘉義人的一早都喝這麼補的嗎？不是牛雜湯就是羊肉湯這樣，非常懂溫潤滋補養身的概念，尤其冬天來上一碗更是五臟六腑都被溫暖，身心靈都被撫慰到了。
東市場 蔡家本產羊肉｜交通位置
位於嘉義東公有零售市場內，就在牛雜湯 對面，飲食區10號。.
這家雖然不是百年老店，但也已經營業超過一甲子了。
攤子不大，生意穩穩的做，羊肉伯親切又溫暖的對待著每一個客人。
東市場 蔡家本產羊肉｜MENU
這裡只賣本土產的溫體羊肉，主要以當歸系列為主，另外提供生羊肉。除了時價外，當歸系列價格從120元到200元不等…
羊肉都是現點現切，再放入熱湯中川燙、瀝乾，再淋上當歸、川芎等中藥燉煮的藥膳湯頭即可完成。羊雜則是本來就在鍋子裡頭燉煮入味。
座位不多，但平日早上位子還算好等。
羊肉伯很親切，雖然行動比較緩慢但每一步驟都很專注。市場老店的人情味就是很不一樣。
羊肉湯
羊肉有乾／湯兩種吃法，湯頭給的就是當歸藥膳湯頭。切的細細，川燙過後的羊肉加點薑絲即可，簡單樸實的賣相。當歸藥膳湯頭溫潤甘甜，淡淡的當歸藥膳香氣，很清甜。
羊肉沒有羊羶味，更不腥，吃得出來溫體羊肉的鮮嫩口感。加點薑絲更解膩。
羊雜湯
主要以羊肚、羊肺、羊腸、羊皮為主，但我還有吃到羊肝，好嫩好鮮，開心。
滿滿一碗也才120元，早上吃這一碗感覺有被滋補到，好滿足。
店家特製甜辣醬沾著吃，風味更加層。牛雜湯跟羊雜湯其實我都喜歡，但如果牛雜湯真的需要排隊太久時，真的吃吃隔壁羊雜湯也是個好選擇，口味一點都不輸喔。
東市 蔡家本產羊肉 | FB
地址：嘉義市東區台灣東市場飲食區10號
電話：05 2251029
時間：06:00–13:00
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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