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全台最難訂牛肉麵「門前隱味」插旗西門町！ 最快4月底新開幕

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝門前隱味牛肉麵官網、臉書
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號稱全台最難訂、成立於新北市板橋巷弄的「門前隱味牛肉麵」，於2023年9月重新進駐空軍三重一村後，仍是預約滿檔。不過，最新傳出好消息，老闆證實「新開店址將會在西門町正鬧區」且預計4月底試營運，讓饕客們又再度點燃美食魂了！

圖／翻攝門前隱味牛肉麵官網、臉書
圖／翻攝門前隱味牛肉麵官網、臉書

門前隱味牛肉麵臉書粉專，於日前拋出回應「很抱歉有網路上謠傳門前隱味要開新的店，店址會在西門町正鬧區，預計4月底5月初會試營運，在此正式的澄清，以上所屬言論，都是真的。」

圖／翻攝門前隱味牛肉麵官網、臉書
圖／翻攝門前隱味牛肉麵官網、臉書

圖／翻攝門前隱味牛肉麵官網、臉書
圖／翻攝門前隱味牛肉麵官網、臉書

曾被檢舉違章建築而自主拆除店面的「門前隱味」，2022年暫停營業1年多之後，去年9月底進駐空軍三重一村，吧台座席從5人增加到6人，仍然一位難求。最新傳出業者準備在西門町開出新店，預計4月底到5月初開幕，座位數更增為10個以上，除了美味牛肉麵，也將提供外帶咖哩飯。

圖／翻攝門前隱味牛肉麵官網、臉書
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牛肉麵 西門町 饕客

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