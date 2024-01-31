2024龍重登場！ 高雄「岡山燈藝節」2米高超萌「岡喜龍、大眼龍」現身橋邊 7大主題燈區陸續點燈

高雄不只有黃色小鴨！ 2024高雄岡山燈藝節已邁入第13年度，通常於每年春節至元宵節舉辦，本屆打造七大主題燈區，分成兩階段點燈，首先由阿公店橋現身2米高超萌巨龍登場，快列入走春打卡旅遊路線吧！

圖／IG@miss9290授權

即日起至2/25期間，2024高雄岡山燈藝節在阿公店橋至岡山河堤公園沿線登場，率先登場的是阿公店橋及河堤路、仁義路口入口燈區「「悠活河堤、螺絲城堡」，以及河道橋梁燈區的「岡喜龍、大眼龍」。

圖／翻攝高雄市岡山區公所粉專

圖／翻攝高雄市岡山區公所粉專

圖／翻攝高雄市岡山區公所粉專

接下來第二階段還會有日本藝術家水谷篤司與台灣藝術家何東蔚共製水景燈區(山躍水龍)、大型熱汽球互動裝置2米高地景燈區(彩龍獻瑞／光綵大地)，以及童趣燈區(夢想昇空／恐龍家族)、步道燈區(花燈光廊／夢幻竹林)以及迎賓燈區(光圈廊道)，於2/10日後陸續點燈一路展至2/25止，可以準備出發春節旅遊高雄岡山逛燈會。

圖／翻攝高雄市岡山區公所粉專

【2024岡山燈藝節】

活動展期：1/20(六)-2/25(日)

亮燈時間：17：00-22：00

地點：阿公店橋至岡山河堤公園沿線