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有夠接地氣！SJ銀赫「高雄City Walk」開演前趕發文 粉絲爆笑：有在愛台灣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk
圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk

跟著歐爸打卡！韓流的帝王「Super Junior」於今明兩天在高雄巨蛋舉辦Fan Party，除了成員始源念念不忘鼎王外，另一位人氣成員則把握時間與好天氣打卡一趟「高雄City Walk」，不僅超隨俗與「黃色小鴨」合照，更走訪駁二藝術特區、都市輕軌，還在開演前半小時分享到個人IG，粉絲們看到都爆笑「要開演了，你還在發文喔」、「你是真的有在愛台灣」。

圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk
圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk

圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk
圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk

韓流天團「Super Junior」高雄開唱與粉絲朋友歡度周末，成員銀赫不忘抓緊空檔來趟「高雄City Walk」，更即時在個人IG曬照分享，不僅打卡了城市輕軌及高雄必訪「駁二藝術特區」，和園區內的變形金剛、米飛兔等藝術裝置合照，更是緊跟熱潮搶拍回歸入港的「黃色小鴨」，照片中的他身穿天藍色襯衫、工裝褲等潮流休閒裝扮，比出鴨嘴手勢與小鴨同框熱拍超接地氣又可愛，引發粉絲尖叫「小鴨赫好可愛」、「太可愛了」。

圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk
圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk

圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk
圖／SJ銀赫個人IG@be4eunhyuk

銀赫除了分享多張照片外，也PO出時長約一分鐘的迷你Vlog紀錄他的這趟小旅程，想必又將成為眾多粉絲打卡同款景點的旅遊路線與必拍清單，ELF們準備跟著歐爸的腳步拍同款啦！

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