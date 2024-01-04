黃色小鴨回來了！2024高雄「冬日遊樂園」暖萌登場 必搭「鴨鴨列車」打卡高雄地標

鴨鴨回來了！暌違10年，曾在全台掀起「黃色旋風」的黃色小鴨將於1/27至2/25游回高雄愛河，並在2024高雄燈會擔任主視覺推行一系列鴨鴨展演活動，「小鴨輕軌列車」、「黃色角落」等在高雄多處都能看見萌鴨的身影，為高雄帶來溫暖又療癒的冬日風情。

圖／高雄市政府新聞局

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高雄市政府觀光局公布，2024高雄燈會主視覺是「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，以藍色及小鴨的黃色當作主色調，在地營造夢想仙境與遊樂園，將可愛鴨鴨結合並融入高雄地景，像是經典地標「高雄85大樓」、「高雄展覽館」、全台首座水平旋轉橋「高雄港大港橋」、港灣新地標「高雄流行音樂中心」與「高雄港旅運中心」等，能跟著鴨鴨一起遊覽高雄之美。

圖／高雄市政府新聞局

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此外，本次也與高雄捷運攜手推出期間限定「小鴨輕軌列車」，黃色小鴨妝點車廂，內部還有各種造型的鴨鴨看板，為搭車這件事增添新鮮活潑之感；市區內各處「黃色角落」也能找到散落的主題造景，以及壽山動物園的「動物限定款」，猶如開盲盒般，就等著大家親自前往揭開萌鴨城市的神秘面紗囉！

圖／高雄市政府新聞局

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