國際萌兔免費看！《玩玩兔米飛創意展》高雄最終站 打卡爆萌「5米高巨型米飛兔」 五大展區、亮點一次看

不用羨慕台北！國際萌兔「米飛兔」現身高雄駁二藝術特區，並將此設為巡迴最終站，多達300件米飛兔創意作品、10隻大型米飛藝術公仔任你拍，展場限定巨型扭蛋機、兔兔拍貼和多款周邊統統有，還有獨家「米飛雞蛋糕」，身為兔兔控的你豈能錯過！

圖／駁二藝術特區粉絲頁

圖／駁二藝術特區粉絲頁

全球知名萌兔「米飛兔」巡迴最終站在高雄，《玩玩兔米飛創意展》於駁二大勇區P2倉庫登場，一路開展至3/12。現場展示逾300件獨具一格的米飛兔創意作品，超越你對米飛兔的傳統想像，還能近距離欣賞作者荷蘭國寶繪本大師的簽名版畫，以及大型米飛藝術公仔、戶外5米高的巨型米飛兔等，大器開放免費入場，這個週末就來和米飛兔共創美好回憶。

圖／駁二藝術特區粉絲頁

《玩玩兔米飛創意展》曾於台北松菸及澳門開展。圖／駁二藝術特區官網

展場內共有「五大精彩展區」，包含時尚米飛、米飛時裝秀、藝術米飛、青春米飛及狂想米飛，還有全台獨家「米飛光影互動」，歡迎大家來為米飛兔設計新造型玩創意。此外，本次還特邀台灣鮮果第一品牌「大苑子」合作，除了要拍照打卡「米飛雞蛋糕」外，飲料也贈展場限定小禮物，讓你看展拍好拍滿的同時，也不忘來份香甜下午茶祭祭五臟廟。

圖／駁二藝術特區粉絲頁

圖／駁二藝術特區官網

《玩玩兔米飛創意展》展覽資訊

日期：即日起～3/12

地點：駁二大勇區P2倉庫（免票入場）

時間：10:00-18:00

圖／Miffy米飛兔期間限定店粉絲頁