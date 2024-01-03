超夢幻景點！內湖秘境「繡球花海」盛開 仙氣爆棚

花叢間還有兔子造型的藝術裝置，讓花海更加生動活潑。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】超美的繡球花盛開，假日快安排賞花行程！台北市政府工務局水利工程處（簡稱北市水利處）在內湖的「大溝溪生態治水園區」打造愛心花海，採用顏色艷麗的繡球花，搭配繽紛色調的時節草花，盛開的花景美麗絢爛，浪漫指數爆表，賞花期預計可持續到農曆春節假期。

▲各色繡球花，隨手一拍都是美照。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

大溝溪生態治水園區坐落於大溝溪流域下游，擁有廣闊的自然山林和溪溝場域，吸引眾多熱愛踏青和登山的遊客前來遊賞。水利處在這裡栽培了近萬盆繡球花和近5千盆各色時令草花，佈置成巨大的愛心形狀花海，營造浪漫氛圍的打卡點，不僅選用了粉色繡球花，還加入了藍色和混色系列，從高處俯瞰可清晰看到相互呼應的愛心，形成了心心相印的美好景緻。

水利處河川管理科表示，花海的設計利用治水園區制高點和花叢中營造「打卡點」，沿著既有步道打造了愛心繡球花海，遊客可沿著步道走入花叢間，與繡球花近距離拍照；或悠閒漫步在繡球花小徑，感受被花海包圍的感覺， 花叢間還有兔子造型的藝術裝置，讓花海更加生動活潑，讓寒冷冬季多了熱鬧歡樂氣氛。

▲漫步在繡球花小徑，享受被花海包圍的感覺。 圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

大溝溪生態治水園區內擁有山明水秀的風光和生氣勃勃的溪流，園區的生態豐富、朝氣蓬勃，周邊有大湖公園、可通往圓覺禪寺、碧山巖等區域的登山步道，跨年假期可安排1日遊，感受城市近郊之美、享受慢活的愜意自在。搭乘捷運文湖線在「大湖公園」1號出口，沿大湖山莊街往河堤方向走到底（約750公尺、15分鐘步行路程），即可抵達大溝溪生態治水園區。

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