冬天必須來一「鍋」！2024高雄鍋燒麵大賞 熱情開催

美麗的高雄景點多、美食多，不只白天的行程豐富，港都的熱情直到夜晚仍未消退。徐徐海風搭配港灣迷人的海景、眺望城市燈火浪漫的約會勝地，愜意地欣賞夜空中的滿天星斗，繁華都市中尋找美味的深夜食堂，忙碌的工作後來點微醺感似乎也不錯。那麼多好吃好玩的好去處，和我們一起去探索吧！總之高雄的夜實在太美 ～

2023-12-10 14:00