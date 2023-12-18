冬天必須來一「鍋」！2024高雄鍋燒麵大賞 熱情開催
【旅奇傳媒/編輯部報導】鍋燒麵控請出列，您心目中最好吃的鍋燒麵是哪家？在高雄琳瑯滿目的美食中，鍋燒麵絕對是許多人必吃品項之一，不論早餐、午餐、點心、晚餐，甚至是宵夜都可來上一碗熱呼呼的美味鍋燒麵。為選出大家心目中最好吃的鍋燒麵，高雄市政府觀光局宣布「2024高雄鍋燒麵大賞」店家徵選活動即日起至2024/1/3止，熱烈招募高雄市特色鍋燒麵店家，最終選出10大特色鍋燒麵店家，讓更多海內、外遊客，能按圖索驥品嚐高雄在地美食。
鍋燒麵在高雄是無所不在的美食，不論是早餐店、複合式餐廳、中式麵店、學校食堂、異國餐廳等，都能看見各式鍋燒麵的料理，是深入大街小巷又廣受歡迎的國民美食。觀光局為愛吃鍋燒麵的廣大朋友們，特別企劃「2024高雄鍋燒麵大賞」活動，希望將鍋燒麵打造為像日本拉麵一樣，具有國際美食的吸引力。即日起號召在地鍋燒麵業者一起加入，也歡迎在地民眾、遊客大力推薦好味店家報名，將最美味或最具創意的鍋燒美食，分享給海內、外遊客。
觀光局說明，本次「2024高雄鍋燒麵大賞」店家網路報名期間，自即日起至2024/1/3止，於指定網站填寫報名資料，經審核後，符合資格的商家將進行網路票選，經全民票選為前20名者，將可參加第二階段複選，歡迎店家踴躍報名。
觀光局進一步指出，第二階段將由專業美食評審團，依「湯頭、麵體、賣相、創意（料）、衛生」等項目，到店進行評比，再依據成績評選出「最佳美味獎」、「最佳吸睛獎」等10家業者，後續可參加成果發表會，展示獨門配方的特色鍋燒麵，想挑戰成為「2024高雄鍋燒麵大賞」獲獎店家，趕快手刀上網（https://taoo.in/potnoodlesSign）報名！更多資訊可於「高雄旅遊網」官網查詢。
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