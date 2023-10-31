會眨眼！高雄漢神「16米怪獸聖誕樹」搶先亮相 怪獸眨眼、亮燈時間一次看
堪稱今年最早亮燈的聖誕樹！2023高雄漢神巨蛋購物廣場「16米高聖誕樹」強勢登陸，並以「怪獸聖誕村」為年度主題，巨型聖誕樹為亮相打頭陣，陸續還會有更多必拍裝置登場，打造今年最繽紛、最活潑的聖誕造景與濃厚氛圍。
高雄漢神巨蛋購物廣場「怪獸聖誕村」自10/19起開跑，預計一路展至明年1/1，今年打造高達16米的「大眼怪獸聖誕樹」，七彩線條環繞樹體，搭配不同顏色的球型裝置，不僅繽紛亮眼，也注入滿滿過節氣氛。而聖誕樹的「怪獸大眼」會於上午10:30～晚上23:00生動眨眼，非常適合打卡錄製短視頻留念。
此外，除了怪獸聖誕樹搶先登場外，之後陸續會有其他「怪獸場景」一一公開，屆時邀請大家一同在年末來趟怪獸之旅。
2023高雄漢神巨蛋購物廣場 怪獸聖誕村
展期：2023/10/19～2024/1/1
亮燈時間：17:00-23:00
怪獸眨眼時間：10:30-23:00
漢神巨蛋百貨營業時間：11:00-22:00
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