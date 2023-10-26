新地標要來了！台南「安平荷蘭城」年底開幕 近照釋出掀網質疑：哪裡荷蘭？

來到台南市中西區，就不得不訪甜食愛好者大力推薦的超人氣甜點店，品味精緻細膩的馬卡龍，數種不同口味的西式甜點，讓您流連在甜點的天堂不能自拔，品牌精心製作甜點將帶給你一場甜蜜的味覺饗宴！

2023-10-27 14:01