新地標要來了！台南「安平荷蘭城」年底開幕 近照釋出掀網質疑：哪裡荷蘭？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自台南市政府觀光旅遊局官方粉絲團
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秒出國！台南最新景點「安平荷蘭城」將開幕，預計於今年年底與大家相見歡，樓內規劃包含英國工業革命博物館、藝文推廣中心、商品販售、餐飲服務等，目前為試營運期間，團體預約可以搶先聞香。

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將掀打卡潮！台南市政府觀光旅遊局官方粉絲團PO出台南新景點「安平荷蘭城」最新照片，並透露將於年底開幕，四層樓規劃提供博物館、藝文推廣、商品售賣及餐飲服務等功能與設施，鄰近安平小砲臺、安平歷史水景公園等景點，屆時安排一個安平一日遊都不是問題。值得注意的是，目前安平荷蘭城為試營運期間，僅接受團體預約，開放導覽與觀夕，而有部分區域仍在施工中，未經預約勿擅自闖入。

圖／摘自台南市政府觀光旅遊局官方粉絲團
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而照片曝光後，掀起不少網友討論，紛紛表示「西洋各國的元素湊在一起」、「哪裡荷蘭」、「荷蘭城放一堆英國的東西？」、「可是放的造景都是英國雙層巴士、愛爾蘭健力士、英國國旗、倫敦大笨鐘」，被質疑似乎與「荷蘭城」無太大關連。

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