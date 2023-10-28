2023「新北歡樂耶誕城」11/17開跑！ 打造最大天幕耶誕樹+3D光雕投影 4大燈區+7大絕美光廊搶看

邁入第13年「2023新北歡樂耶誕城」即將開跑！為期46天，將於11/17登場至明年1/1為止，今年以吉祥物「桑塔熊 Santa Bear」為主題，特別打造全台最大天幕式耶誕樹化身為抹茶耶誕樹蛋糕，帶來史上最大光雕展演，將四大主題燈區佈置成夢幻甜點風，7大絕美光廊無限美拍，每個週末還會有站前耶誕市集、府中耶誕市集，以及一系列熱鬧活動，將整個新北市浪漫氛圍拉至滿分！

圖／新北市政府提供

新北歡樂耶誕城豐富多樣的系列活動將由「耶誕開城秀」於11/17(五)首登場，接著11/18(六)至11/19(日)舉辦「童趣嘉年華」，集結精彩生動的音樂歌舞演出以及可愛卡通人物帶動跳，帶給大家最歡樂的耶誕氣氛，而聲量高的巨星耶誕演唱會，也將於12/9(六)至12/10(日)開唱，此外，具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對也將於12/15(五)至12/17(日)盛大登場。

★全台最大天幕耶誕樹+光雕投影秀

圖／翻攝新北耶誕城宣傳影片

備受國際矚目的「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，今年創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，以創新裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，將帶給民眾全新的感官震撼。

圖／新北市政府提供

★4大周邊主題燈區

以吉祥物「桑塔熊 Santa Bear」為主題，特別打造天幕式耶誕樹化身為抹茶耶誕樹蛋糕，而桑塔熊家族更邀請了全新的甜心好朋友：蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠和馬卡龍，分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園和府中廣場等現身，層層光影設計，將四大主題燈區佈置成夢幻甜點風。

新北市市民廣場：「耶誕甜蜜派對Sweet Xmas Party」燈區

桑塔熊FUN樂園。圖／新北市政府提供

萬眾期待的耶誕樹將打造成「抹茶耶誕樹蛋糕」，周圍設置各式各樣繽紛的甜點蛋糕，到了晚上則會看到首度以「天幕」形式呈現，從耶誕樹的頂端掛上無數條燈串，彷彿一抬頭就看見滿天繁星，浪漫氛圍滿點。

巧克鼠歡樂頌。圖／新北市政府提供

還有童趣歡樂的「桑塔熊FUN樂園」以耶誕節慶元素設計，結合璀璨耶誕燈飾，同時藉由漫天飛舞的禮物，打造成充滿趣味大型氣膜藝術裝置。此外，巨型禮物盒造景「巧克鼠歡樂頌」可以看到巧克鼠時而探頭想給民眾神秘驚喜的逗趣表情。

板橋車站站前廣場：「甜點小鎮Sweets Town」燈區

耶誕六小福中的可愛擔當「馬卡龍」作為甜點料理師，把糖果、馬卡龍、甜甜圈都放大成可愛又好拍的裝置，更結合音樂、轉動機械燈光秀和雪花紛飛的效果，打造前所未有的耶誕「魔幻蛋糕城」。

翻糖馬卡龍、魔幻蛋糕城。圖／新北市政府提供

萬坪公園：「白爛貓的甜蜜耶誕派對LAN LAN CAT Sweet Xmas Party」燈區

萬坪公園首度以「白爛貓的歡樂耶誕城」打造，由人氣角色白爛貓以及他的好朋友們一起蒞臨耶誕城，白爛貓把自己化身為耶誕禮物，希望可以在耶誕節當天和大家一起在萬坪公園同樂、交換禮物。

白爛貓的驚奇禮物盒。圖／新北市政府提供

在縣民大道人行道區還有「白爛貓的29個舞臺」，將新北市29個行政區富有趣味的地景及在地特色美食結合，呈現出幽默風趣的驚喜。

白爛貓的29個舞臺。圖／新北市政府提供

府中廣場：「薑餅樂園Gingerbread World」燈區

由薑餅人用糖果餅乾親手打造出全台唯一巨型「薑餅人」，薑餅屋矗立在村莊裡，屋頂被裝飾得五彩繽紛，整個場域充滿了糖果的色彩，給人帶來無限歡樂。

將馬卡龍、棒棒糖和雪花的元素融合「魔法帽耶誕樹」，設置特殊下雪機制，釋放綿密雪花飄落，營造出耶誕節獨有的冬日氛圍。

巨型薑餅人、魔法帽耶誕樹。圖／新北市政府提供

★ 7大絕美光廊天橋

每年新北歡樂耶誕城的燈海光廊是萬眾矚目搶著拍網美照的絕佳勝地，今年打造7大不同主題的絕美天橋光廊，分別是琉星光廊、繁星光廊、銀河光廊、瑰麗光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊和心願光廊，璀燦又夢幻的燈海等著大家來拍出絕世美照。

琉星光廊：百揚大樓天橋

以城市意象作為設計概念，民眾走在光廊下猶如身在神秘夜空中的浩瀚銀河。

琉星光廊。圖／新北市政府提供

繁星光廊：板橋車站天橋

穿越光廊的瞬間，彷彿看見自己對著星空在心中許下的願望，色彩繽紛的繁星光廊承載著大家的夢想。

繁星光廊。圖／新北市政府提供

銀河光廊：麗寶天橋(公車站旁)

多種不同顏色的燈光以及閃爍流動的光影，創造出交織變化的耶誕色彩。

圖／新北市政府提供

瑰麗光廊：麗寶天橋(縣民大道上)

閃爍的玫瑰金的粉色燈串佈置，讓漫步於光廊下的民眾散發內心最璀璨的光芒。

瑰麗光廊。圖／新北市政府提供

金彩華爾滋光廊：新府天橋

結合獨特水晶切面造型的框架佈置，金黃閃爍水晶光廊絕對充滿魅力。

金彩華爾滋光廊。圖／新北市政府提供

紫藤精靈光廊：新站天橋

首度以花花世界的元素打造，夢幻紫色充滿奇幻，成為最令人期盼的浪漫光廊。

圖／新北市政府提供

心願光廊：小遠百天橋

奢華耀眼紫色系的天橋設計，穿插閃耀著白光的祈福天使，成為冬季裡最美好回憶。

圖／新北市政府提供

2023新北歡樂耶誕城

開城時間：2023/11/17至2024/1/1歡樂耶誕城系列活動：11/17 18:00~18:30「耶誕開城秀」11/18~11/19 13:00~20:00「童趣嘉年華」11/25 10:00~16:00「毛寶貝幸福耶誕趴-寵物運動會」11/25~11/26 13:00~21:00「新北運動派對-新北運動特有種」12/1~12/03 11:00~22:00「2023新北耶誕市集」12/9~12/10 18:00~22:00「巨星耶誕演唱會」12/15~12/17 11:00~22:00「德國耶誕派對」12/15、12/22 17:30~18:30「Go Party！耳朵派對」12/16~12/17 15:00~17:00「耶誕派對-表演藝術沙龍」12/16 14:00~20:00「新住民國際耶誕派對－各國新年逛市集」12/23 14:00~20:00「耶誕環保挖寶趣-二手好物歡樂派對」12/24 13:30~22:00「2023新北耶誕平安夜」

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