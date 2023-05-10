看花火節別忘了嘗鮮！ 澎湖「純愛製氷所」冰品新開店 再送限定迪士尼造型馬林糖

2023年澎湖花火節搭配迪士尼100周年慶典，推出無人機燈光秀、璀璨煙火秀及花火電影院等一連串活動，這個夏天準備好要到澎湖了嗎？可別錯過馬公新開幕的冰店「純愛製氷所」推出的特色冰品，5/14前還有機會拿到免費的迪士尼角色造型馬林糖，記得排進行程裡去一趟～

圖／純愛製氷所臉書

圖／純愛製氷所臉書

推出香草椰子、泰式奶茶及酸酸甜甜的羅望子冰淇淋的「純愛製氷所」，在5/1到5/14試營運期間，冰淇淋系列1支60元、2支100元，加碼贈送限定的迪士尼馬林糖，無論是經典不敗的米奇米妮、還是大眼仔、艾莎、奇奇蒂蒂，都有機會拿到，在太陽很曬的澎湖，冰淇淋一定要揪好友吃好吃滿！

圖／純愛製氷所臉書

提醒大家，試營運期間僅營業6小時，只到傍晚6點，大家可要把握時間吃冰，不然只好跟限量的可愛馬林糖說掰掰囉～5/15正式開幕，店家已預告有新的優惠活動，還有創意咖啡及其他特色飲品及限量餐點等著旅客到訪。

純愛製氷所

地點：馬公市光復路45號

營業時間：12：00～18：00

圖／純愛製氷所臉書

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