快訊

AI技術快速擴張 科技法專家分析將有這些隱憂

獨／張國煒又有狀況被調查了！民航局若查證屬實 星宇將首次被開罰

釐清BNT採購爭議！疾管署秀4大合約 強調「無使用獨立政府字眼」

限時3天優惠！ 迷客夏3款新品「富士蘋果金賞」手搖飲 加碼超療癒KINGJUN聯名環保杯

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

蘋果拿鐵喝起來！迷客夏新品以富士蘋果為主角，5/10起隆重推出「富士蘋果金賞」3款蘋果系手搖新品，使用果蜜含量高的蜜漬富士蘋果，不僅喝得到蘋果香，還可以咬到蘋果丁，首三日開賣嚐鮮折扣不容錯過！

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

新系列「富士蘋果金賞」3款新品，真材實料的「富士蘋果」果蜜含量高，甜度與酸度完美絕佳，再透過蜜漬工法變身「鮮脆蘋果丁」，以獨特配方熬煮成香濃蘋果醬，喝得到天然美味。主推包含「春蘋烏龍」富士蘋果搭配精品原葉茶琥珀烏龍基底，保留柔順回甘茶香，另一款「蜜蘋檸綠」則以富士蘋果混合酸香檸檬、茉莉原淬綠茶，打造酸甜清爽風格水果茶，最特別的是「蘋果伯爵拿鐵」則以經典超人氣伯爵紅茶為基底，原有的佛手柑香氣、加上蘋果果香、再加上滑順鮮奶的奶香風味，撞出鮮果奶茶香。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏配合新品上市，３款蘋果系列新品，在5/10至5/12都可享有「單杯折5元」限定優惠。同步攜手插畫家KINGJUN推出第一款「迷客夏環保杯」，使用樂扣LocknLock杯身，搭配萌系插畫圖案或迷客夏LOGO，另外還有一款「循環再生雙用杯袋」，使用100%回收寶特瓶材質布料製造，5/10起只要購買富士蘋果新品任一杯，即可用$99元加購乙個杯袋，讓飲料控一定要先收藏。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

這次蘋果新品和聯名商品真的都好想要，只要於5/10至6/6LINE互動遊戲「蘋果連線拉吧！」天天上線玩，就能有機會抽到KINGJUN聯名周邊商品、蘋果新品免費喝、飲品獨家優惠，以及KINGJUN聯名手機桌布等好禮，讓你能一次獲得！

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

延伸閱讀：

這一家全台獨賣！義美「東區新門市」開幕，獨家「芝士塔、冰淇淋泡芙」必吃，限時3天秀證件送蛋塔、咖啡買一送一

冰淇淋之神「CREMIA」進駐2商場！吃得到首推「麝香葡萄」，打卡最全口味就來這

迷客夏 手搖

相關新聞

限時3天優惠！ 迷客夏3款新品「富士蘋果金賞」手搖飲 加碼超療癒KINGJUN聯名環保杯

限時3天優惠！ 迷客夏3款新品「富士蘋果金賞」手搖飲 加碼超療癒KINGJUN聯名環保杯

鹿港蛋黃酥名店「新口味食品行」直送台北 SOGO七天快閃

鹿港蛋黃酥名店「新口味食品行」打造全台唯一蛋黃酥行動餐車，5/15至5/21將首度參與台北SOGO忠孝館戶外廣場美食餐車...

這一家全台獨賣！義美「東區新門市」開幕，獨家「芝士塔、冰淇淋泡芙」必吃，限時3天秀證件送蛋塔、咖啡買一送一

東區獨家開賣！義美食品自5/9起正式插旗台北東區216巷，除了提供全新風格、門市空間與購物環境外，更首度推出「現烤芝士塔」及「冰淇淋大泡芙」，目前僅在義美216巷門市販售。另有現煮咖啡買一送一、里民出

冰淇淋之神「CREMIA」進駐2商場！吃得到首推「麝香葡萄」，打卡最全口味就來這

北海道冰淇淋之神前進LaLaport！日本超人氣冰淇淋「CREMIA」進軍台中LaLaport北館，並自4月底起開始試營運，LaLaport店以全新設計店型現身，空間不僅寬敞舒適，還有波浪造型小巧思藏

星巴克「第二杯半價」又來了 只有一天、不限時段

在母親節檔期之前，星巴克宣布於5月11日當天推出「咖啡迷一起出動．第二杯半價」優惠活動，活動當天不限時段，購買兩杯大杯（...

連三日買1送1！星巴克「3大母親節優惠＋外送2優惠」全攻略，有吃有喝又有拿

星巴克買一送一又來了！本週末將迎來一年一度的母親節，星巴克特別推出「約媽媽喝星巴克」活動，自週五起至週日連續三天買一送一，以及滿額送康乃馨、母親節限定套餐等一系列慶祝活動。此外，udn小編也同步整理f

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦