限時3天優惠！ 迷客夏3款新品「富士蘋果金賞」手搖飲 加碼超療癒KINGJUN聯名環保杯

蘋果拿鐵喝起來！迷客夏新品以富士蘋果為主角，5/10起隆重推出「富士蘋果金賞」3款蘋果系手搖新品，使用果蜜含量高的蜜漬富士蘋果，不僅喝得到蘋果香，還可以咬到蘋果丁，首三日開賣嚐鮮折扣不容錯過！

圖／迷客夏提供

新系列「富士蘋果金賞」3款新品，真材實料的「富士蘋果」果蜜含量高，甜度與酸度完美絕佳，再透過蜜漬工法變身「鮮脆蘋果丁」，以獨特配方熬煮成香濃蘋果醬，喝得到天然美味。主推包含「春蘋烏龍」富士蘋果搭配精品原葉茶琥珀烏龍基底，保留柔順回甘茶香，另一款「蜜蘋檸綠」則以富士蘋果混合酸香檸檬、茉莉原淬綠茶，打造酸甜清爽風格水果茶，最特別的是「蘋果伯爵拿鐵」則以經典超人氣伯爵紅茶為基底，原有的佛手柑香氣、加上蘋果果香、再加上滑順鮮奶的奶香風味，撞出鮮果奶茶香。

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迷客夏配合新品上市，３款蘋果系列新品，在5/10至5/12都可享有「單杯折5元」限定優惠。同步攜手插畫家KINGJUN推出第一款「迷客夏環保杯」，使用樂扣LocknLock杯身，搭配萌系插畫圖案或迷客夏LOGO，另外還有一款「循環再生雙用杯袋」，使用100%回收寶特瓶材質布料製造，5/10起只要購買富士蘋果新品任一杯，即可用$99元加購乙個杯袋，讓飲料控一定要先收藏。

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這次蘋果新品和聯名商品真的都好想要，只要於5/10至6/6LINE互動遊戲「蘋果連線拉吧！」天天上線玩，就能有機會抽到KINGJUN聯名周邊商品、蘋果新品免費喝、飲品獨家優惠，以及KINGJUN聯名手機桌布等好禮，讓你能一次獲得！

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