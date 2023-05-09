這一家全台獨賣！義美「東區新門市」開幕，獨家「芝士塔、冰淇淋泡芙」必吃，限時3天秀證件送蛋塔、咖啡買一送一

星巴克買一送一又來了！本週末將迎來一年一度的母親節，星巴克特別推出「約媽媽喝星巴克」活動，自週五起至週日連續三天買一送一，以及滿額送康乃馨、母親節限定套餐等一系列慶祝活動。此外，udn小編也同步整理f

2023-05-08 16:00