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這一家全台獨賣！義美「東區新門市」開幕，獨家「芝士塔、冰淇淋泡芙」必吃，限時3天秀證件送蛋塔、咖啡買一送一
東區獨家開賣！義美食品自5/9起正式插旗台北東區216巷，除了提供全新風格、門市空間與購物環境外，更首度推出「現烤芝士塔」及「冰淇淋大泡芙」，目前僅在義美216巷門市販售。另有現煮咖啡買一送一、里民出示證件送蛋塔等試營運優惠，台北人快快嘗鮮衝一波！
義美食品「台北216巷門市」自今(9)日起和大家見面，即日起至5/11，推出限時好康活動，像是現煮咖啡系列買一送一，以及「車層里、建安里、建倫里」里民至門市消費並出示證件，即贈「鮮奶布丁蛋塔」乙顆(單筆消費不限金額贈送)，里民們秀證件拿優惠的時刻到啦！
除此之外，特別值得一提的是，義美216巷門市也獨家販售「現烤芝士塔」與「冰淇淋大泡芙」。「現烤芝士塔」添加義美蛋卷烘焙製作餅皮，配上香醇濃郁的原味、草莓、抹茶3種口味芝士餡，熱熱吃、冰過吃都美味；而「冰淇淋大泡芙」則是香酥現烤大泡芙中夾入綿密冰淇淋，有黑炫巧克力、濃巧克力2種口味選擇，統統只在216巷門市吃得到。
義美食品｜台北216巷門市
地址：台北市大安區忠孝東路四段218-1號
營業時間：9:00-22:00
現烤芝士塔口味：原味、草莓、抹茶
冰淇淋大泡芙口味及活動優惠價：黑炫巧克力、濃巧克力，66元/個
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