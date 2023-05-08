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連三日買1送1！星巴克「3大母親節優惠＋外送2優惠」全攻略，有吃有喝又有拿

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克買一送一又來了！本週末將迎來一年一度的母親節，星巴克特別推出「約媽媽喝星巴克」活動，自週五起至週日連續三天買一送一，以及滿額送康乃馨、母親節限定套餐等一系列慶祝活動。此外，udn小編也同步整理foodpanda兩大優惠，包含人氣飲品2杯只要199元及指定餐點優惠價的好康，一路吃吃喝喝到月中。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
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⬤ 母親節 飲品買一送一

為歡慶母親節，星巴克將於5/12至5/14連續三天推出「LOVE MOM」買一送一，活動當日11:00-20:00至星巴克門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，即享買一送一。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
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⬤ LOVE MOM 滿額贈康乃馨花束

母親節當日(5/14)，凡至星巴克實體門市單筆消費金額滿520元，即可獲得哥倫比亞空運康乃馨花束(數量有限，贈完為止)。

⬤ LOVE MOMENTS 母親節限定套餐

母親節當日(5/14)12:00-16:00，將在特定星巴克門市販售母親節午餐、午茶套餐。套餐販售門市包含宜蘭宜興、花蓮中央、義14、台北時代、中和連城、林口中山、新竹工研院、竹南、大英門市、彰化金馬、南投華陽、台南文創、斗六中正、嘉朴、嘉義世賢、高雄夢時代、潮州等店。

⬤ foodpanda指定飲品2杯199元

即日起至5/16，活動期間全日於foodpanda外送平台購買兩杯大杯冰熱/風味一致的「香草風味那堤」或「馥列白」，可享兩杯199元(原價300元)優惠。

圖／星巴克咖啡同好會臉書
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⬤ foodpanda指定糕點單一價

即日起至5/16，活動期間全日於foodpanda外送平台購買指定糕點可享單一優惠價：檸檬塔60元(原價70元)、叉燒菠蘿堡96元(原價110元)、烤雞肉醬生義大利麵165元(原價185元)。

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

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咖啡 星巴克 買一送一 foodpanda 母親節

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