快訊

孕婦開快車...母牽3歲童走斑馬線雙雙遭輾 父聞死訊激動：甫修法太諷刺

走過劈腿風波！廖科溢開心宣布當爸 44歲秦綾謙懷孕了

網友秀大蝦壽司「暗處發藍色螢光」 爭鮮認店內購買3點說明回應

花香喝得到！好一點熟醇紅茶「茉莉系列」新上市，首週7天「滿2杯折10元」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／好一點熟醇紅茶粉絲頁、好一點熟醇紅茶提供
圖／好一點熟醇紅茶粉絲頁、好一點熟醇紅茶提供

位於南港的人氣茶飲「好一點熟醇紅茶」於今(8)日起推出新飲品「茉莉系列」，包含茉莉紅茶及加入鮮奶的茉莉歐蕾等2款清爽飲料，另在上市首週推出「滿2杯折10元」的優惠活動，一次兩杯點起來！

位於南港的手搖飲店「好一點熟醇紅茶」推出新品「茉莉系列」。圖／好一點熟醇紅茶提供
位於南港的手搖飲店「好一點熟醇紅茶」推出新品「茉莉系列」。圖／好一點熟醇紅茶提供

「好一點熟醇紅茶」新推「茉莉系列」2款飲品，「茉莉紅茶」喝得到茉莉花香與清爽回甘的茶湯，店家推薦3分糖，不僅剛好又提味；奶茶控則可點加入濃純鮮奶的「茉莉歐蕾」，茶香搭配奶香，入口滑順，下午茶來一杯解渴又不膩。

茉莉紅茶30元(M)/35元(L)。圖／好一點熟醇紅茶提供
茉莉紅茶30元(M)/35元(L)。圖／好一點熟醇紅茶提供

茉莉歐蕾50元(M)/60元(L)。圖／好一點熟醇紅茶提供
茉莉歐蕾50元(M)/60元(L)。圖／好一點熟醇紅茶提供

為慶祝新品上市，好一點熟醇紅茶同步於上市首週(5/8-5/14)推出優惠活動，凡購買「茉莉系列(L)」滿2杯即折10元，門市及你訂訂餐平台皆適用。此外，使用好一點官方LINE帳號加入會員，還有電子優惠券、集點抵消費等好康，精打細算開喝啦！

延伸閱讀：

又一間變貴了！「老賴茶棧」6月1日起調價 最多漲5元

「一人燒肉」當道！栄次郎個人燒肉店進駐新北新開幕，跟媽咪說「我愛你」送松阪豬

下午茶 奶茶 LINE 手搖

相關新聞

連三日買1送1！星巴克「3大母親節優惠＋外送2優惠」全攻略，有吃有喝又有拿

星巴克買一送一又來了！本週末將迎來一年一度的母親節，星巴克特別推出「約媽媽喝星巴克」活動，自週五起至週日連續三天買一送一，以及滿額送康乃馨、母親節限定套餐等一系列慶祝活動。此外，udn小編也同步整理f

爆紅甜點「迷你掌中粿」快閃台北京站！茶粿冰淇淋第2杯半價，質感「福粿禮盒」送媽咪

北車吃得到「掌中粿」！掀起一股打卡搶吃熱潮的宜蘭甜點店「小食粑」在京站時尚廣場1F設快閃店，即日起至6/30，就能在四通八達的京站廣場買得到，同步推出京站限定「禮盒三盒88折」優惠，還有現買現吃的消暑

花香喝得到！好一點熟醇紅茶「茉莉系列」新上市，首週7天「滿2杯折10元」

位於南港的人氣茶飲「好一點熟醇紅茶」於今(8)日起推出新飲品「茉莉系列」，包含茉莉紅茶及加入鮮奶的茉莉歐蕾等2款清爽飲料，另在上市首週推出「滿2杯折10元」的優惠活動，一次兩杯點起來！ 「好一點

到底好不好吃？全家「白葡萄霜淇淋」口味像「1懷舊糖果」，網不敢吃：太罪惡

解鎖白葡萄霜淇淋！全家新話題「白葡萄霜淇淋」一如往常造成一股打卡風潮，也是相關社團的話題焦點。近期，有名網友在超商資訊分享社團貼出白葡萄霜淇淋的照片，表示「夏天就是要清爽的口味」，吸引其他網友分享口感

我要喝！「龜記 X 蜜蜂工坊」重磅新品「三韻奶茶」領軍4款蜂蜜飲品，還有買2送1等一連串好康活動

知名手搖品牌「龜記」自五月起攜手蜂蜜領導品牌「蜜蜂工坊」推出強打飲品「三韻奶茶」，屬於繼茶王奶茶後的另一支主打奶茶品項，特色「三韻」更是手搖控嘗鮮必喝。龜記也於即日起至6月初推出三波優惠活動，順口飲料

又一間變貴了！「老賴茶棧」6月1日起調價 最多漲5元

下次去買手搖飲的時候，記得多帶一點錢了！連鎖手搖飲「老賴茶棧」宣佈，因成本上漲影響，自6月1日起將調漲部份品項價格，漲幅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦