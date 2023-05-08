花香喝得到！好一點熟醇紅茶「茉莉系列」新上市，首週7天「滿2杯折10元」

位於南港的人氣茶飲「好一點熟醇紅茶」於今(8)日起推出新飲品「茉莉系列」，包含茉莉紅茶及加入鮮奶的茉莉歐蕾等2款清爽飲料，另在上市首週推出「滿2杯折10元」的優惠活動，一次兩杯點起來！

位於南港的手搖飲店「好一點熟醇紅茶」推出新品「茉莉系列」。圖／好一點熟醇紅茶提供

「好一點熟醇紅茶」新推「茉莉系列」2款飲品，「茉莉紅茶」喝得到茉莉花香與清爽回甘的茶湯，店家推薦3分糖，不僅剛好又提味；奶茶控則可點加入濃純鮮奶的「茉莉歐蕾」，茶香搭配奶香，入口滑順，下午茶來一杯解渴又不膩。

茉莉紅茶30元(M)/35元(L)。圖／好一點熟醇紅茶提供

茉莉歐蕾50元(M)/60元(L)。圖／好一點熟醇紅茶提供

為慶祝新品上市，好一點熟醇紅茶同步於上市首週(5/8-5/14)推出優惠活動，凡購買「茉莉系列(L)」滿2杯即折10元，門市及你訂訂餐平台皆適用。此外，使用好一點官方LINE帳號加入會員，還有電子優惠券、集點抵消費等好康，精打細算開喝啦！

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