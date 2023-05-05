2023母親節美食優惠盤點！ 30家up「中西日式餐廳」寵愛媽咪大餐推薦　牛排、龍蝦、燒肉火鍋、吃到飽任她選

迎接一年一度母親節！ 快選一家美食大餐帶母親享用表心意，為大家整理「2023母親節美食優惠」，一口氣盤點超過30家「餐廳優惠推薦」，讓大家寵愛媽咪任選牛排、龍蝦、吃到飽、火鍋燒肉等，還有機會獲得小禮物或額外美食優惠哦！

2023全台母親節餐廳推薦&優惠（持續更新）

●王品集團

「王品牛排」經典尋人活動送龍蝦，即日起至5/31，只要媽媽的名字中有「玫、瑰、珊、玲」任一字，平日來店消費兩客套餐，並出示姓名證件，即款待「法式焗烤龍蝦」一份。(活動詳情請參)

日韓品牌「陶板屋」、「品田牧場」、「藝奇」，限時推出「滿500送千元加菜券」的優惠，另外還有雙人餐優惠、消費送蛋糕、點餐送小菜等不同優惠；「西堤牛排」則針對媽媽免費加送「爐烤串鮮蝦」。(活動詳情請參)

「阪前和牛鐵板燒」消費打卡再送「松露鴨肝最中餅」，另外「Oh my!原燒」、「肉次方」、「最肉」等品牌也推出優惠，完成指定任務，就可獲得燒肉玫瑰花、10oz 松露肋眼牛排、金箔翼板牛肉杯等贈禮。(活動詳情請參)

「夏慕尼」5月平日帶媽媽來店消費兩客套餐，即贈「松露鮑魚」一份；「THE WANG」加碼甜點到5/14，每桌主廚再特別款待「巴斯克乳酪蛋糕」一份。(活動詳情請參)

「嚮辣和牛麻辣鍋」5月份只要4人以上同行，到店消費海陸頂級嚮套餐，其中一人擦上紅唇用餐，並於社群打卡分享，即招待價值899元頂級龍蝦。

●馬辣國際餐飲集團

馬辣旗下10品牌推出「證件優惠」，即日起至5/31止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡號含「5.2.0」任二碼（可重複，例如00、22）或出示醫護人員工作證，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「五月升級活動」，則可升級免費享有烏魚子、北海道生食級干貝、見島和牛吃到飽等超值好康。(活動詳情請參)

圖／馬辣國際餐飲集團提供

●千葉連鎖餐飲集團

千葉旗下兩家連鎖火鍋業者祭優惠，「新千葉火鍋斗六店」新開店迎接母親節到來，全台獨家推出「鰻滿幸福」日式蒲燒鰻魚原價380元，至5/31活動期間買一送一(數量有限)；「鼎盛十里」，迎接5月感念偉大的媽咪，只要於活動期間即日起至5/14，當日消費滿520元就送大花蟹乙隻，消費滿1040元第二位媽媽再送大花蟹乙隻(以此類推，贈送媽媽身份者)。(活動詳情請參)

圖／鼎盛十里鍋物提供

●敘日全日餐廳

台北六福萬怡酒店的敘日全日餐廳，至5/31止，平日午、晚餐至敘日全日餐廳用餐，每一位成人加碼「清蒸蒜蓉小龍蝦」半隻及生食級干貝無限暢吃；自5/6起至5/14周末中午餐期，每一位成人用餐即贈送「焗烤龍蝦波士頓」半尾，此外不分午、晚餐期，若訂位人數達6位成人(含)以上，再加贈價值1,080元的一禮烘焙「法韻香草蛋糕」6吋一顆。

圖／台北六福萬怡酒店提供

●CAFE49全日餐廳

美侖商旅「CAFE49全日餐廳」於5/13-/5/14推出寵愛媽咪美麗饗宴，凡四人同行用餐媽媽即享5折優惠，用餐另贈WOOM極禦光旅行保養組一份(價值799元)，還可另加價99元即可升級享用美味龍蝦，每位1,380元起。

圖／美侖商旅提供

●這一鍋Share More吃到飽

這一鍋Share More吃到飽店型自即起至5/21，同樣推出限定「998元母親節套餐」，活動期間帶媽媽至門店用餐，點指定套餐即可參加「ciao媽咪！時光禮物珍選活動」，出示媽媽身分證件，依照媽媽年齡，幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦 (上限60隻)。

圖／這一鍋Share More吃到飽提供

●石研室

石研室即日起至5/14推出優惠，凡帶媽媽至門市用餐並打卡，就招待100公克的「牛五花肉盤」或「梅花豬肉盤」，幾個人同行就送幾份。

圖／石研室提供

●泰滾

即日起至5/31，至泰滾泰式火鍋點購商業午餐或宵夜場時段用餐，可享「2公升泰奶塔」，商業午餐為平日11:00-15:00(台中門市限定)、宵夜場為22:00以後訂位(全省各門市)，需注意的是贈送泰奶塔一桌限一座(無續加)。(活動詳情請參)

圖／摘自泰滾 Rolling Thai臉書

●燒肉同話

燒肉同話至5/21期間，推出「寵愛媽咪母親節限定三人套餐」，主打「和牛三重奏×海鮮三拼×豪華海鮮粥」套餐份量再升級，活動期間用餐現場對媽媽獻上一吻，拍照上傳Instagram、Facebook標記燒肉同話，或任點母親節限定套餐乙份，加贈「媽媽一定要有的香香康乃馨」乙支。

圖／燒肉同話提供

●山鯨燒肉

山鯨燒肉即日起到5/14，兩店同步推出活動期間點選母親節限定套餐，拍照上傳到臉書打卡或在IG限動分享並標註山鯨，或是google五星評論tag母親節快樂，即可享有現折1000元的好康。另外，只要點購店內任一款3人套餐，也能享有加贈市價360元的極上雪花牛或390元的紅櫻豬梅花1份。

圖／山鯨燒肉提供

●Lafete．法月

在5月6、7、13、14日到店用餐，每桌加送母親節蛋糕1份。

圖／Lafete．法月提供

●拿坡里

拿坡里即日起至5/31推出「雞腿二重奏下殺84折吃」優惠，內含4隻棒腿、4塊腿排，只要特價369元，還能再享「現炸時蔬系列任選買1送1」，期間則還有「酥炸杏鮑菇買1送1」。

圖／翻攝自拿坡里臉書

●好丘

好丘於5/8至5/14期間限定推出貝果優惠，活動期間只要帶著媽媽至好丘信義店，點購主餐(炙燒甜橙鴨胸/片皮烤鴨/百香花枝蝦排/壽喜燒牛肉/手工水餃滷味拼盤)口味可任選，就可獲得免費招待價值150元飲品乙杯。

圖／好丘提供

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