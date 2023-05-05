喝到飽！泰式火鍋超狂「2公升泰奶塔」免費送，還有當月壽星「幾歲送幾隻蝦」

添好運是和億生活集團旗下的知名港式點心餐廳品牌。現在確定新展店港點控必須知道，計畫在今年6月和9月於大直美麗華和新店裕隆城開設兩家新分店。希望能夠在未來三年內達到25至30家店的總數的野心。此外，公司也推出了多款特色套餐，會員再享「點幾人套餐就送幾顆蛋撻」，母親節期間還有「寵愛媽咪分享餐」喔。

2023-05-05 11:30