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喝到飽！泰式火鍋超狂「2公升泰奶塔」免費送，還有當月壽星「幾歲送幾隻蝦」
喝飽了！主打泰式火鍋的「泰滾」推出超狂「泰奶塔」免費送的活動，只要在指定時段用餐，就能爽喝2公升泰奶塔，讓你一次喝個夠。愛吃道地泰式口味的朋友記得把握機會，邊吃邊喝好過癮，還有當月壽星「幾歲送幾隻蝦」的好康活動，先訂位準備開吃！
泰式火鍋品牌「泰滾」推出浮誇「2公升泰奶塔」，即日起至5/31，凡點商業午餐或於宵夜場時段用餐，即享免費泰奶塔。吃鍋之餘，還能搭配泰奶喝甜甜、喝到飽。值得注意的是，商業午餐時段優惠限定台中門市，而宵夜場則涵蓋全省各門市。
此外，「泰滾」也有當月壽星優惠，活動當月內用單點餐點金額滿2000元，可享「幾歲送幾隻蝦」，記得先於三天前預約訂位並備註參與活動喔！
泰滾 泰奶塔活動資訊
活動內容：即日起至5/31，凡點商業午餐或宵夜場時段用餐，可享「2公升泰奶塔」
活動時段：商業午餐為平日11:00-15:00(台中門市限定)、宵夜場為22:00以後訂位(全省各門市)
注意事項：贈送泰奶塔一桌限一座(無續加)
泰滾 五月壽星優惠資訊
活動內容：內用單點餐點之金額滿2000元(兩人單點滿1600元)即享「幾歲送幾隻蝦」
注意事項：活動採預約制，需前三天前預訂(線上預訂或電話有備註活動即可)、一桌僅限一位壽星，並出示本人相關證件
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