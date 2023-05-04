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吃到飽控新選擇！新型態燒肉專門「牛角Buffet」插旗台中、台北，炸物、甜點、哈根達斯任你吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／牛角 Buffet Taiwan臉書
圖／牛角 Buffet Taiwan臉書

全台首家「牛角Buffet」登陸台中LaLaPort，牛角燒肉旗下新品牌「牛角Buffet」提供饕客們更多元且豐富的用餐內容，推出新型態燒肉專門店，除了多款美味肉品任你吃外，Buffet區域更是值得挖寶，包含沙拉、甜品、冰品、飲料等統統有，想吃什麼就拿什麼～

圖／牛角 Buffet Taiwan臉書
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圖／牛角 Buffet Taiwan臉書
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新型態燒肉專門店「牛角Buffet」台中LaLaPort店於4/27起正式開幕，主打各種牛、豬肉、海鮮及獨門佳餚，沙拉、甜點、炸物等也讓你吃到飽，還有哈根達斯隨你吃，燒肉控、吃到飽控可都別錯過囉！

圖／牛角 Buffet Taiwan臉書
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圖／牛角 Buffet Taiwan臉書
圖／牛角 Buffet Taiwan臉書

此外，「牛角 Buffet」高島屋店也將於5/12開幕，讓北部朋友不用跑台中就能吃到，同步再推開幕優惠活動，5/12至5/14開幕首三日，提前三天訂位三位以上成人可享88折、至店用餐選擇指定方案一人折100元；而5/12至5/19則有消費滿2000元送3000元折扣券的好康，北部人準備手刀衝。

圖／牛角 Buffet Taiwan臉書
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圖／牛角 Buffet Taiwan臉書
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牛角Buffet 台中LaLaPort店

地址：台中市東區進德路600號5樓(北館)

牛角Buffet 高島屋店 開幕活動資訊

開幕日：2023/5/12（線上訂位將於5/8開放）

地址：台北市士林區忠誠路二段55號12樓

開幕活動：5/12～5/14首三日，三位以上成人，提前三日訂位享88折優惠；5/12～5/14首三日，至店用餐選擇任您吃「極饗方案」成人一人折100元；5/12～5/19消費滿2000元送300元(100元X3格)折扣券，送完為止

折扣券使用期限：5/22～6/30消費滿1000元可使用一格100元，消費滿2000元可使用兩格，以此類推

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