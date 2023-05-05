有夠浮誇！人氣爆表「蔥花大餅」市場飄香，綠蔥蔥餡料霸氣放滿不怕你吃

隱身市場內的超夯美食！排隊美食有耐心才吃得到，這間位在內新市場裡的「小食幷蔥小餅」主要販售香噴噴的「蔥花大餅」，先前老闆休養一陣子，有許多饕客都怕吃不到，還好老闆回歸繼續飄香，吃過的人都說讚！

圖／IG@candy_tastylife授權

位於台中內新市場的「小食幷蔥小餅」主打料好實在的「蔥花大餅」，只賣一種品項也是人氣強強滾，內行人都是整塊整塊在買，毫不手軟。招牌蔥花大餅現點現煎，外皮酥脆，口感紮實，老闆更是霸氣放進滿滿青蔥，蔥香撲鼻，吃一口就停不下來。

蔥花大餅一小塊40元，一整塊320元，可切成8塊。圖／IG@candy_tastylife授權

圖／IG@candy_tastylife授權

部落客糖糖分享，老闆出攤沒多久現場就已大排長龍，等了一個多小時終於買到，不過等待是值得的，大餅到手還是熱騰騰，現吃超涮嘴。

圖／IG@candy_tastylife授權

小食幷蔥小餅

地址：台中市大里區東榮路35巷30號（內新市場內）

營業時間：15:00-19:00

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