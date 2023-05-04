網友大讚南區最好吃串燒店！GOOGLE4.8星串燒丼飯有水準，免服務費、不限時宵夜好去處

台中南區串燒推薦！復興路這家灼月串燒酒場食材用料高檔精緻，價位比一般日式居酒屋便宜，串燒及丼飯有水準，Google評論4.8星網友留言說是南區吃到最好吃的串燒店，免服務費不限時，營業到凌晨1點，晚餐宵夜的好選擇。

灼月串燒酒場地點交通

灼月串燒酒場地點位在復興路靠近美村路口，旁邊就有收費停車場，交通很便利。

灼月IG上介紹三個愛吃烤肉的男子開的店，聽帥哥老闆說他們3人是高中同學，因為很喜歡吃日本串燒烤肉決定開一家店，可以自己吃也可以用便宜價格賣給客人，店內菜單都是老闆自己平常就愛吃的，食材用料等級不差，不必跑西區就能在灼月吃到居酒屋等級的美味。

灼月串燒酒場環境

用餐空間不大，整個乾淨明亮，加上3位帥哥老闆服務親切，用餐很愉快。牆面的電視如果有賽季就會轉播運動賽事，跟朋友來這裡用餐，一邊看球賽一邊大口吃肉大口喝酒氣氛很不錯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飲品集中在這一區，冰箱旁還有日本Asahi生啤機。

（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

梅酒、清酒、水果燒酌、日本啤酒、台虎精釀啤酒通通有。其中還有比較少見的氣泡清酒、金箔梅酒，我看他們粉絲團有介紹，附上連結https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=142561312037527&id=100088509758583給大家。不喝酒的朋友這裡也有無酒精飲料。

（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

吃美味串燒當然要點生啤來喝才對味，日本Asahi生啤酒機拉出來的生啤酒，泡沫非常細緻好好喝。

（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

灼月串燒酒場菜單

灼月串燒酒場菜單以串燒為主，串燒價位大多在40~80元之間，主食類各種丼飯、麵食也有水準。每人低消250元，免服務費、用餐不限時，可內用可外帶，也有跟Ubereats、熊貓兩家外送平台配合。

灼月推薦餐點

小菜3拼（黃金泡菜、辣螺肉、山葵魷魚） 70元

他們家的串燒都是現點現做需要等候時間，我們先點小菜3拼來開胃。山葵魷魚帶有咬勁，有點嗆度越吃越順口，這一道我最喜歡。辣螺肉的肉質還蠻嫩的，香辣好吃。黃金泡菜是老闆自己做的，帶有果香味道還不錯。

串燒是他們家的招牌，燒烤功夫一流，在南區很少吃到這麼有水準的串燒。我看Google評論還有網友留言說是南區吃到最好吃的串燒店！評價蠻不錯的高達4.8星，我們吃過也喜歡。

桂丁鹽燒雞腿串（蔥鹽）65元

桂丁雞腿軟嫩中帶有Q度口感很不錯，上頭有滿滿的鹽蔥更加分，桂丁雞腿肉汁甜越咬越香。

桂丁鹽燒雞腿串（松露）65元

一樣的桂丁雞腿肉，但是換成松露醬整個味道好香！桂丁雞腿加上松露醬濃郁的香氣，皮Q肉嫩超完美好好吃喔～

桂丁雞肉好吃，連桂丁雞橫隔膜也很讚耶～QQ脆脆的口感很特別，雞橫隔膜串我個人很喜歡推薦必點。

醬燒七里香 50元

七里香碳烤功夫相當不錯，不會烤到顏色很黑，外皮酥脆咬開裡頭是軟嫩的，油脂香氣在嘴裡爆發很好吃。

桂丁鹽燒雞里肌串（芥末） 65元

桂丁雞里肌部位口感紮實，搭配芥末醬一起吃，微嗆的滋味還蠻加分的。不過相較前面兩道桂丁雞腿肉的Q嫩口感，我個人比較愛雞腿肉。

豬肉蔥捲串 55元

五花肉的油脂相與蔥香融合，豬五花包捲蔥段烤過後蔥段特別香甜好吃，這道我也喜歡。

牛肉水蓮捲串 60元

牛肉的口感比豬肉來的優，水蓮有脆度吃起來相對清爽。不過跟蔥捲一比，我個人更愛蔥捲的香甜滋味，下次要來試試牛肉蔥捲，一定更好吃。

牛肉剝皮辣椒串 65元

牛肉包捲剝皮辣椒整個很有層次感，剝皮辣椒QQ嫩嫩，牛肉的肉汁甘甜尾韻辣度浮現，這道也好吃！

Prime牛小排串 120元

Prime級牛小排口感非常軟嫩，上頭還撒滿了酥脆的蒜片更加分！整個味道非常香而且很多汁，一般串燒店可能只用Choice等級他們家則是Prime級，果然食材用料比較高檔吃起來就是讚。

剝殼鮮蝦串 75元

蝦子體格不小，還有開背去泥腸，肉質飽滿吃起來口感Q彈。上頭撒了海苔粉增加甜度，整個海味十足越咬越香。

烤大蒜串 40元

蒜頭烤過後不會嗆辣，也不會軟爛，我喜歡這種QQ的口感。這個烤蒜頭意外好吃耶～我個人很推薦。

灼月的蔬菜選項蠻多的，除了前面烤大蒜之外，我們點了烤杏鮑菇、烤香菇、以及烤櫛瓜。烤蔬菜上頭刷滿了他們家的獨門醬汁味道特別香甜，我個人最喜歡杏鮑菇，口感Q脆又多汁，甜甜的滋味很好吃。

牛橫隔膜 350元

居酒屋的招牌菜色這裡也吃的到，而且一盤份量不少。我聽帥哥老闆介紹是買一整條牛橫隔膜回來自己精修，保留最精華的部位，口感非常軟嫩真的是一級棒！平常愛吃牛橫膈膜的朋友，一定要來試試，超好吃～

伊比利角切梅花豬 180元

伊比利梅花豬有一點厚度，燒烤過外皮香酥，裡頭還有很多肉汁。Q嫩帶有脆度越咬越香，再加上他們獨家秘方刷醬，甜甜的滋味我們好喜歡。搭配旁邊所附的鹽蔥一起吃，鹹香甜好迷人，完全不輸牛肉耶～

炙燒明太子鮭魚菲力 130元

老闆說他們買一整片鮭魚回來自己切，菲力部位跟一般鐵板燒在用的輪切鮭魚不一樣，菲力部位肉質更棒。

厚厚的鮭魚菲力考驗主廚的碳烤功力，皮酥肉嫩保有水份蠻厲害的。上頭還有刷上一層厚厚的明太子醬，鮭魚原本的油脂香氣加上明太子醬鹹香滋味，有多層次的享受讚讚讚！

A5翼板牛排松露丼飯450元

日本A5和牛翼板部位油脂非常多、味道好香~再加上松露醬整個用量相當有誠意。松露濃厚的香氣與A5翼板和牛的油脂融合一起，真的是一大享受！！

這一道A5翼板牛排松露丼飯是我們心中的第一名，喜歡吃和牛及松露的朋友，一定會愛上。

奶香炙燒干貝丼 280元

生食級大干貝炙燒過後口感軟嫩好吃，加上日式美乃滋以及明太子醬，味道甘甜極了。尤其是把干貝加上明太子，雙重海味好滿足啊～

明太子白醬烏龍麵 120元

讚岐烏龍麵口感Q彈帶有咬勁，上頭巴附白醬及明太子，充滿奶香及海味，這道也很正點。

法芙娜糰子 60元

日本進口的三色糰子淋上煉乳再撒上法芙娜可可粉，QQ的口感還有甜甜的滋味蠻不錯的。期待未來會出烤糰子的新菜色，應該也會很好吃。

灼月串燒酒場優惠

老闆說他們不定期舉辦優惠活動，我把目前進行中的活動整理給大家。(活動有可能變動，請依現場公告為準)

一、限動打卡或評論，免費招待糰子一份，每天限量10組送完為止。(活動到4/9)

二、日本Asahi生啤酒買二送一(活動到4/9)

灼月串燒酒場 整體心得

這家灼月串燒酒場，我們看環境原本以為只是一般的平價串燒小店，沒想到食材用料相當不錯，價位也比日式居酒屋便宜一些。串燒好吃丼飯也很有水準，尤其是A5翼板牛排松露井讓我們好驚艷，Google評論4.8星我們吃過也喜歡。南區少有這麼好吃的串燒酒場，不必跑到西區就能享受而且價位更親民，營業到凌晨1點晚餐宵夜的好去處，分享給大家。

灼月串燒酒場

粉絲團：灼月串燒酒場FB

地址：台中市南區復興路二段120-11號

電話：0916 646 536

營業時間：18:30~01:00 週二公休

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康