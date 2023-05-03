「520」證件優惠！ 馬辣餐飲集團對中「任2碼」 和牛、巨蛤、烏魚子吃到飽，醫護出示證件同享

馬辣餐飲集團優惠又來了！ 5月份適合家人朋友歡聚的月份，馬辣集團迎接512護士節、514母親節，旗下品牌推出「證件優惠」，只要對中任2碼，就能升級免費享有烏魚子、北海道生食級干貝、見島和牛吃到飽等超值好康。

馬辣集團旗5月起至5/31止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡號含「5.2.0」任二碼（可重複，例如00、22）或出示醫護人員工作證，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「五月升級活動」、用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有指定優惠如下，但此優惠不得與任何優惠、活動併用。

●馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：全桌每成人加贈「北海道生食級大干貝1顆」。

到「馬辣」消費，全桌每成人加贈北海道生食級大干貝1顆；近期也有「馬辣土芒果季」快閃活動。圖／馬辣提供

●新馬辣經典麻辣鍋、Plus+：全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

「新馬辣」和「新馬辣Plus＋」升級活動全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供

●涮樂和牛鍋物 食べ放題：全日不限時段選擇「有牛的放題、安格斯黑牛放題、極上和牛放題」任一方案，可享「炙燒烏魚子焦糖玉子握」買1送1；若選擇「極上雙和牛放題」方案，可享「炙燒烏魚子焦糖玉子握」吃到飽。

●問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：選擇要價2680元的「兩人明蝦和牛海陸套餐」，即贈 2 隻佐渡花蟹，2份套餐贈 4 隻，以此類推；若消費「四人極上雙和牛海陸套餐」，就送4隻佐渡花蟹。

「問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋」5月升級活動選擇指定套餐，即贈佐渡花蟹。圖／馬辣提供

●熊一頂級燒肉：不限時段選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」指定方案，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

「熊一燒肉」選擇指定方案消費，可享「美國見島和牛吃到飽」。圖／馬辣提供

●哞哞屋和牛燒肉：選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享雲林北港烏魚子吃到飽、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。

哞哞屋、夯下去符合條件者，可享「雲林北港烏魚子」吃到飽。圖／馬辣提供

●夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

「夯下去新潮和牛燒肉」選擇指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽。圖／馬辣提供

●燒肉 ChaCha 個人和牛燒肉：每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」1份，優惠不累贈。

●狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元即享價值240元的「鹽烤現流鮭魚下巴」1份，可累贈。

「狗一下居酒食堂」5月升級活動，全桌消費滿千元即享價值240元的「鹽烤現流鮭魚下巴」1份。圖／馬辣提供

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