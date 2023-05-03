聽新聞
test
0:00 / 0:00

「520」證件優惠！ 馬辣餐飲集團對中「任2碼」 和牛、巨蛤、烏魚子吃到飽，醫護出示證件同享

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／馬辣國際餐飲集團提供
圖／馬辣國際餐飲集團提供

馬辣餐飲集團優惠又來了！ 5月份適合家人朋友歡聚的月份，馬辣集團迎接512護士節、514母親節，旗下品牌推出「證件優惠」，只要對中任2碼，就能升級免費享有烏魚子、北海道生食級干貝、見島和牛吃到飽等超值好康。

馬辣集團旗5月起至5/31止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡號含「5.2.0」任二碼（可重複，例如00、22）或出示醫護人員工作證，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「五月升級活動」、用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有指定優惠如下，但此優惠不得與任何優惠、活動併用。

馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：全桌每成人加贈「北海道生食級大干貝1顆」。

到「馬辣」消費，全桌每成人加贈北海道生食級大干貝1顆；近期也有「馬辣土芒果季」快閃活動。圖／馬辣提供
到「馬辣」消費，全桌每成人加贈北海道生食級大干貝1顆；近期也有「馬辣土芒果季」快閃活動。圖／馬辣提供

新馬辣經典麻辣鍋、Plus+：全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

「新馬辣」和「新馬辣Plus＋」升級活動全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
「新馬辣」和「新馬辣Plus＋」升級活動全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供

涮樂和牛鍋物 食べ放題：全日不限時段選擇「有牛的放題、安格斯黑牛放題、極上和牛放題」任一方案，可享「炙燒烏魚子焦糖玉子握」買1送1；若選擇「極上雙和牛放題」方案，可享「炙燒烏魚子焦糖玉子握」吃到飽。

問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：選擇要價2680元的「兩人明蝦和牛海陸套餐」，即贈 2 隻佐渡花蟹，2份套餐贈 4 隻，以此類推；若消費「四人極上雙和牛海陸套餐」，就送4隻佐渡花蟹。

「問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋」5月升級活動選擇指定套餐，即贈佐渡花蟹。圖／馬辣提供
「問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋」5月升級活動選擇指定套餐，即贈佐渡花蟹。圖／馬辣提供

熊一頂級燒肉：不限時段選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」指定方案，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

「熊一燒肉」選擇指定方案消費，可享「美國見島和牛吃到飽」。圖／馬辣提供
「熊一燒肉」選擇指定方案消費，可享「美國見島和牛吃到飽」。圖／馬辣提供

哞哞屋和牛燒肉：選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享雲林北港烏魚子吃到飽、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶。

哞哞屋、夯下去符合條件者，可享「雲林北港烏魚子」吃到飽。圖／馬辣提供
哞哞屋、夯下去符合條件者，可享「雲林北港烏魚子」吃到飽。圖／馬辣提供

夯下去新潮和牛燒肉：選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

「夯下去新潮和牛燒肉」選擇指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽。圖／馬辣提供
「夯下去新潮和牛燒肉」選擇指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽。圖／馬辣提供

燒肉 ChaCha 個人和牛燒肉：每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」1份，優惠不累贈。

狗一下居酒食堂：不限時段，全桌消費滿千元即享價值240元的「鹽烤現流鮭魚下巴」1份，可累贈。

「狗一下居酒食堂」5月升級活動，全桌消費滿千元即享價值240元的「鹽烤現流鮭魚下巴」1份。圖／馬辣提供
「狗一下居酒食堂」5月升級活動，全桌消費滿千元即享價值240元的「鹽烤現流鮭魚下巴」1份。圖／馬辣提供

延伸閱讀：

慰勞壽星媽咪！ 「千葉火鍋」5月壽星半價、「鼎盛十里」520送媽媽花蟹+幾歲壽星送幾隻蝦

店員得救了！ 知名超商社團「禁發霜淇淋文章」 點名「這一家口味」蓋大樓

吃到飽 新馬辣 和牛 燒肉

相關新聞

「520」證件優惠！ 馬辣餐飲集團對中「任2碼」 和牛、巨蛤、烏魚子吃到飽，醫護出示證件同享

身分證對中「任2碼」！ 馬辣集團「5、2、0」證件優惠 請吃見島和牛、烏魚子干貝鮑魚吃到飽，醫護身份同享 520證件優惠！ 馬辣集團對中身分證「任2碼」 請吃見島和牛、烏魚子干貝鮑魚吃到飽，醫護身份同享

全家便利商店推6款「南九州美食」！期間限定「日式雞肉飯飯糰、南蠻炸雞三色便當」必嘗

疫情解封帶動出國旅遊潮，日本成為最受台灣人歡迎的旅遊勝地，甚至出現日本入境排隊5個小時以上狀況。今年適逢台灣全家便利商店...

慰勞壽星媽咪！ 「千葉火鍋」5月壽星半價、「鼎盛十里」520送媽媽花蟹+幾歲壽星送幾隻蝦

媽咪火鍋控快追！ 「千葉火鍋」5月壽星半價、「鼎盛十里」520送媽媽花蟹

限量15萬杯！7-ELEVEN推「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」　每日限量預購

喜愛GODIVA的饕客們注意！7-ELEVEN與GODIVA攜手推出「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，由 GODIVA...

冷凍藍莓也出事！好市多回應：全面暫停冷凍莓果銷售

近日美式賣場好市多進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」驗出A型肝炎病毒，因為是長賣熱門商品，掀起眾多會員崩潰退貨潮。而今日竟又...

2023母親節大餐必吃Top 7！米其林星級大菜、豪氣澎湃海鮮、輕奢異國料理統統有

母親節聚餐少不了的豪華大菜，包含米其林雙星台菜【山海樓手工台菜餐廳】、超人氣新鮮海鮮料理【欣葉日料】等，在家也能讓媽媽享受多元又澎湃豐富的大餐；不受外送平台限制，直接向店家下單，外送範圍開到Max，獨家母親節優惠餐點還能提前預訂，用美味犒賞媽媽超輕鬆！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦