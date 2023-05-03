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慰勞壽星媽咪！ 「千葉火鍋」5月壽星半價、「鼎盛十里」520送媽媽花蟹+幾歲壽星送幾隻蝦

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／千葉火鍋集團提供
圖／千葉火鍋集團提供

火鍋控追起來！ 兩家連鎖火鍋業者為迎接母親節及5月份的鍋控好好開吃，「千葉火鍋」推出5月壽星半價，以及斗六新開店的日式蒲燒鰻魚380元買一送一，「鼎盛十里」鍋物則是推出消費滿520元，送媽媽花蟹乙隻。

◎千葉火鍋 5月壽星吃鍋5折、5/26回娘家免費續卡

圖／千葉火鍋集團提供
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「千葉火鍋」整個月吃火鍋5折起，只要你持享味卡本人用餐5折、同行好友9折（6位），一般壽星吃火鍋也享有75折優惠，不只這樣5月將推出「寶島超狂水果季，，由原先5種水果選擇增加至達8種–12種以上當季水果，當日產地直送。

5/26至6/25將推出「享味卡回娘家，在活動期間至全台千葉火鍋開鍋消費用餐，免費續卡，購買新卡也只需299元，就可享用全年成人開鍋9折優惠，壽星5折優惠。

圖／千葉火鍋集團提供
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另外「新千葉火鍋斗六店」新開店迎接母親節到來，全台獨家推出「鰻滿幸福」日式蒲燒鰻魚原價380元，至5/31活動期間買一送一(數量有限)。

◎鼎盛十里 母親節蟹蟹媽咪520快樂

圖／鼎盛十里鍋物提供
圖／鼎盛十里鍋物提供

以精緻個人鍋物、主打高CP值現流海鮮聞名的「鼎盛十里」，迎接5月感念偉大的媽咪，只要於活動期間即日起至5/14，當日消費滿520元就送大花蟹乙隻，消費滿1040元第二位媽媽再送大花蟹乙隻(以此類推，贈送媽媽身份者)。

圖／鼎盛十里鍋物提供
圖／鼎盛十里鍋物提供

另有，最受歡迎壽星活動「你生日 我蝦挺」幾歲就送你幾隻蝦，只要您於前一日完成訂位手續，憑有效證件與消費滿千元，幾歲就送你幾隻蝦子。以及由三種頂級原肉松阪豬、梅花豬、霜降牛堆疊的「幸福高塔鮮肉蛋糕」，10吋原肉生日蛋糕售價999元；8吋售價599元，當月壽星則享有7折優惠。

圖／鼎盛十里鍋物提供
圖／鼎盛十里鍋物提供

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千葉火鍋

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