2種美食一次嚐！ 宜蘭新開店「來初鍋物 & 來初豆花」 快到百年老屋吃特色鍋物和超綿密豆花

宜蘭美食景點又有新亮點！ 美食饕客們快來試試在百年老屋裡，吃「來初」特色鍋物美食&綿密豆花，這是位於宜蘭市一處約有140年歷史的三合院，在業者的巧手整理後，成為一次可以嚐到2種美食，又可以欣賞百年建築新修後的特色新開店！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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「來初鍋物」提供了8種特色湯底，店家獨門推薦的就是「來初豆乳湯、川麻豆乳湯」，有6種主食可選，其中「小琉球鼎邊銼、川麻豆花麵、五農米飯」也相當具特色，尤其是川麻豆花麵，以Q彈的讚崎烏龍麵，淋上用七種中藥材、青花椒、特製辣醬等，加入來初豆花及油條、蔥花，跟烏龍麵拌在一起吃，又香又麻又辣超涮嘴。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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套餐方面，肉控可選擇現切肉品，如宜蘭嫩雞腿、牛拼盤、牛小排、日本A5和牛等，海鮮控更可放心大啖當季嚴選食材與時令海鮮，來初鍋物的「海陸雙享套」超推薦，不但選用大蝦、胭脂蝦、有海石斑跟紅甘魚，以及北海道生食級干貝、寸上蛤、奶油貝等，部分食材新鮮度，甚至燙幾秒即可入口，還能客製化預定海鮮。

菜盤種類豐富，多達14種蔬菜&五穀根莖類，特別的是不使用加工火鍋料。餐後飲品是宜蘭在地有機四季春冷泡茶，甜品則上「來初豆花」的酸甜愛玉及薏仁牛奶，瞬間解膩，更增清甜幸福感！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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「來初豆花」是由蘇澳的「老婆豆花」搬遷更名而來，與來初鍋物共同營運中，在老屋內有一間包廂是專供豆花店的內用區，來初豆花與配料，堅持傳統、手工熬煮製作，多種品項如白玉、抹茶蒟蒻、嫩仙草、愛玉都是店家自製，讓客人吃得十分安心。十分綿密的「豆乳豆花」搭配豆乳更香醇，「冰沙豆花」加入蔗糖冰沙超消暑，可以任選兩種配料，花生、紅豆、芋圓、嫩仙草、檸檬愛玉，每一樣都超好吃。

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部落客宜蘭ㄚ欣特別推薦美白聖品「冰糖薏仁」與新品「白玉紅豆薏仁」，使用日本京都宇治丸九小山園抹茶，加上Q彈白玉與紅豆薏仁，幾乎這裡的每項特色甜品吃起來都不甜膩。另外，目前試營運期間，於4/30前，只要於來初鍋物開一鍋，就送一瓶來初豆花的冰糖薏仁！

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【來初鍋物】

電話：03-9252530

營業時間：11:30-15:00、17:30-21:30

【來初豆花】

電話：0915-266-195

營業時間：12:00-賣完

共同地址：宜蘭市縣政八街49號

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