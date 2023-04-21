假日開逛北中南3大市集！ 台北中山「啤酒饗樂」、嘉義「開嘉」、高雄「神農」　美食.音樂＋文青的美好體驗

假日就愛來去「逛市集」，享受美食、音樂結合陽光的美好體驗！ 為了讓人們有機會在忙碌工作後適度的紓壓、互動交流，週末最多機會開逛市集，而且每一場舉辦的場合和主題訴求皆不同，民眾就以自己感興趣的活動來挑選參與。udn小編為大家整理這個週末(4/22)在北中南各一處有特色的市集活動，看見這篇快揪朋友們一起行動起來吧！

台北 中山市集「2023 啤酒饗樂美食節」

圖／有趣市集提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「2023 Be er GIRL 啤酒饗樂美食節」，由台北捷運公司與有趣市集合作，首度以「非現金交易」推出市集，現場提供電子票證、行動支付及信用卡等超過15種電子支付方式，而使用悠遊卡、一卡通消費的民眾，可提前至車站詢問處或週邊便利超商進行加值，讓大家放鬆吃美食、Chill喝啤酒、開心逛市集，不必再手忙腳亂翻找零錢包。

心中山線形公園沿線百貨、文青手創、復古潮流特色店家林立，已成為時下年輕族群相約地點首選，「2023 Be er GIRL 啤酒饗樂美食節」特別引進啤酒肚釀製、23號啤酒、打貓酒廠、米凱樂啤酒吧、金色三麥、法國貓頭鷹蘋果氣泡酒、英國PERRY'S CIDER、德國Krombacher科倫堡啤酒、酉卒女子商行、WAT、Dear John Coffee、MOODY微醺小酒館、Relay Juicetail、THE HERBAL香草窗等知名啤酒及調酒品牌，加上各地人氣美食、設計品牌也紛紛進駐，絕對不能錯過。

每週六、日在心中山的爵士廣場，會特別加場演出音樂，活動期間每日14時30分至20時，由艾克樂團、JJ原木樂團、小樹樂團等人氣歌手、樂團帶來精彩的音樂表演，不過特別提醒，飲酒過後請搭乘捷運，禁止酒駕、未滿十八歲禁止飲酒！

圖／LA RUE文創設計提供

「2023 Be er GIRL 啤酒饗樂美食節」中山市集

日期：4/22至5/14的每週六、日

時間：週六14:00-21:00、週日14:00-20:30

地點：台北市中山區中山北路二段48巷7號 心中山線形公園（魅力中山至爵士廣場，中山站 4 號出口往捷運雙連站延伸之線型長廊）

嘉義文創園區「開嘉 Open Possible Market」

圖／LA RUE文創設計提供

今年4月重新啟動去年獲得廣大迴響的「開嘉！Open Possible Market青年創業實戰市集」，將於雙月份第3週，在嘉義文創園區舉辦，邀請嘉義市在地青創品牌與全台設計品牌、風格餐飲一同參與，首場次於4/22至4/23登場，一共集結170家品牌，從甜點、咖啡到花藝、香氛等等，邀大家一起到嘉義探索城市魅力。

嘉義市政府打造的創業主題市集品牌「開嘉！Open Possible Market」，此回邀集了25家嘉義在地品牌限定出攤，包含嘉義首家可麗露專賣店「玖零甜食所」、去年甫回嘉開店的甜點品牌「靛製所甜點工作」、隱密在巷弄裏的獨立小店「裏隅IN A CORNER」、嘉義款的法式甜點「C’est C’est pâtisseries」、從東京澀谷回到嘉義西區的甜甜圈「Haritts」，以及游牧於各城市的行動咖啡車「星耀辰咖啡車計劃」。

除了咖啡甜點外，現場還有深耕嘉義45年的家傳純手工糯米腸「嚐腸」、友善大地耕作的水果蒟蒻「作息尚好」，以及上屆青創品牌「初心者肉舖」回流參戰。另外，也不能錯過花藝品牌「幸草Sheen」、「q flower」，各種手工藝品「微漪 Unique Metal Object」、「X Inconnues」，與簡約溫暖的插畫家「Circular 圓臉人」，把握週末為自己挑選個好物回家吧。

圖／有趣市集提供

2023 開嘉 Open Possible Market 市集

日期：4/22–4/23、6/10–6/11、8/19–8/20、10/14-10/15、12/16-12/17（雙月回嘉）

時間：14:00–20:00

地點：嘉義文化創意產業園區-林蔭大道

高雄「神農市集」

圖／高雄農業局提供

在高雄已有一定口碑的「神農市集」，於每月第4個周六、日，本週末再度凹子底森林公園登場，匯集來自雲嘉南高屏近百個優選小農農產品，各式嚴選新鮮蔬果任君挑選，現場還規劃有名廚料理秀、農特產品展售試吃、多組精彩街藝演出。透過神農市集的活動，也讓更多人認識高雄在地農特產品，支持在地農業，同時也增進民眾對於食品安全及環保議題的認知。

高雄神農市集將於每月第4個周六、日展售，民眾可搭乘捷運至凹子底站4號出口，或乘坐接駁公車紅32路公車、 明誠幹線 (紅33)、168環狀幹線直達，趁著週末來參訪每位小農精心布置的攤位，選購優質農產。

圖／高雄農業局提供

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