倒數2天！ 桃園30年老店「閩東小館」熄燈　紅糟鰻、魚麵、炒佛手成追憶

又有名店要關門了！ 位於桃園市八德區開業已有30多年的「閩東小館」，將於4/23熄燈，喜歡道地的馬祖佳餚、還想再品嚐老闆好手藝的朋友，快把握最後2日的營業時間，作最後的美食巡禮。

圖／翻攝Google maps

台灣經濟起飛的年代，離島馬祖人為求工作機會陸續移居到桃園從事紡織業，而以八德地區最為集中，閩東小館老闆本身就是道地的馬祖人，50多年前就來到本島，「閩東小館」以專賣馬祖風味料理在地小有名氣，店內招牌有炸紅糟鰻、手工魚麵、炒佛手及繼光餅等菜色，讓大家不用去馬祖也能吃到道地馬祖料理，而不少馬祖人也都會特別前來嚐一嚐思念的家鄉味。

圖／翻攝閩東小館FB

為了重現真實的家鄉滋味，店內的許多食材都是從馬祖運送來台，不過因為這兩年成本高漲，加上老闆年紀大了，覺得太累想退休，預計於本月23日熄燈，經報導後，已有不少老客人特地趕在關店前來品嘗！

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