一秒變清靈系女神！ 桃園「青林農場」夢幻紫花海get　馬鞭草、麥桿菊雙花聯手美拍

今年在回憶裡留下了苦楝、紫藤等紫色系照片了嗎？錯過她們的花期也不要緊！位在桃園海濱的「青林農場」目前有片盛開中的馬鞭草花海，粉紫色的背景讓「laiyuping9520」拍照一秒變女神！還有可以製作乾燥花的麥桿菊也開得繽紛滿園；更有大片草皮讓小朋友們奔跑遊戲，全家出遊或野餐，先筆記下來，等月底連假就可以去放鬆玩耍囉～

圖／laiyuping9520IG

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原本種植向日葵的「青林農場」，目前轉型為乾燥花的主題農場，園區內有開著粉紫小花的柳葉馬鞭草與五顏六色的麥桿菊花海，初夏明媚的陽光一襯，完全就是拍女神美照的背景！一次就能收獲兩種草花、CP值超高；農場裡標配的大片草皮也沒缺席，小朋友們可以盡情奔跑放電、適合一大家子出遊野餐；農場裡還吃得到南洋風味餐或是古早味焢窯等特色餐點，以及一連串的體驗及乾燥花課程，想不到去哪玩時，可以考慮來走走。

圖／laiyuping9520IG

目前農場有100元的入園門票，可以全額折抵消費；建議先詢問園方花況，再看看要不要排入行程，拜訪的時候才比較不會掃遊興唷；也可以順遊觀音看大王蓮，趕快安排一趟桃園濱海一日小旅行吧！

青林農場

地址：桃園市觀音區大堀村大湖路二段131-1號

電話：03-4987747

營業時間：9：30～17：00

入園費100元，可抵園內消費

圖／laiyuping9520IG

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