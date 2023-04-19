吹海風賞夕陽景點＋1！淡水「水管公園」美拍、遛小孩、玩水好去處

到淡水的行程只有老街、漁人碼頭而已嗎？連在地人都不太知道的淡水「水管公園」，有著一大片綠油油草皮、水管隧道、小小迷宮、生態景觀池，還有難得看到的手壓式幫浦，無論是爸媽想帶著孩子們盡情奔跑、玩樂放電，還是跟三五好友閨蜜來看夕陽、美拍都超級適合！平日還能參訪一旁的水資中心，了解水資源如何循環利用，下次到淡水記得排進行程裡～

圖／新北市政府水利局

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水管公園位於淡海新市鎮「公司田溪」出海口，旁邊就是「淡水水資源回收中心」，是負責淡水地區污水處理的重任。水資中心結合周邊空間，打造了舒適悠閒的水管公園作為休憩空間，翻轉大家對污水處理廠這個鄰避設施的印象，如利用「回收水」規畫出生態景觀池，機會教育小朋友如何珍惜水資源，可以讓孩子們躲藏玩耍的小迷宮及斜坡草皮，直接能當美拍背景的水管隧道，還有個少見的手壓式幫浦讓大家懷舊，最後在美麗的沙崙海岸邊、愜意吹著海風，迎接淡水美麗的夕陽及晚霞，無論是小家庭或是揪朋友出遊散心都很棒！

圖／新北市政府水利局

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淡水水資源回收中心目前還開放供民眾參訪(需事先申請)，開放時間為平日星期一到星期五(國定假日不開放)，分為上午09：30～11：00及下午14：00～15：30共兩個時段，讓大家了解污水處理的過程，趁機也能教育小朋友珍惜水資源、節約用水的概念。下回到淡水，改繞到水管公園去看夕陽吧～

圖／新北市政府水利局

淡水水資源回收中心

地址：新北市淡水區濱海路三段601號

水管公園

地址：新北市淡水區崁頂五路

圖／新北市政府水利局

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