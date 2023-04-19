快訊

雷雨狂轟！星宇、長榮3架班機接連「遭雷擊」 飛機檢修中

吹海風賞夕陽景點＋1！淡水「水管公園」美拍、遛小孩、玩水好去處

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／新北市政府水利局
圖／新北市政府水利局

淡水的行程只有老街、漁人碼頭而已嗎？連在地人都不太知道的淡水「水管公園」，有著一大片綠油油草皮、水管隧道、小小迷宮、生態景觀池，還有難得看到的手壓式幫浦，無論是爸媽想帶著孩子們盡情奔跑、玩樂放電，還是跟三五好友閨蜜來看夕陽、美拍都超級適合！平日還能參訪一旁的水資中心，了解水資源如何循環利用，下次到淡水記得排進行程裡～

圖／新北市政府水利局
圖／新北市政府水利局

圖／新北市政府水利局
圖／新北市政府水利局

水管公園位於淡海新市鎮「公司田溪」出海口，旁邊就是「淡水水資源回收中心」，是負責淡水地區污水處理的重任。水資中心結合周邊空間，打造了舒適悠閒的水管公園作為休憩空間，翻轉大家對污水處理廠這個鄰避設施的印象，如利用「回收水」規畫出生態景觀池，機會教育小朋友如何珍惜水資源，可以讓孩子們躲藏玩耍的小迷宮及斜坡草皮，直接能當美拍背景的水管隧道，還有個少見的手壓式幫浦讓大家懷舊，最後在美麗的沙崙海岸邊、愜意吹著海風，迎接淡水美麗的夕陽及晚霞，無論是小家庭或是揪朋友出遊散心都很棒！

圖／新北市政府水利局
圖／新北市政府水利局

圖／新北市政府水利局
圖／新北市政府水利局

淡水水資源回收中心目前還開放供民眾參訪(需事先申請)，開放時間為平日星期一到星期五(國定假日不開放)，分為上午09：30～11：00及下午14：00～15：30共兩個時段，讓大家了解污水處理的過程，趁機也能教育小朋友珍惜水資源、節約用水的概念。下回到淡水，改繞到水管公園去看夕陽吧～

圖／新北市政府水利局
圖／新北市政府水利局

淡水水資源回收中心

地址：新北市淡水區濱海路三段601號

水管公園

地址：新北市淡水區崁頂五路

圖／新北市政府水利局
圖／新北市政府水利局

圖／新北市政府水利局
圖／新北市政府水利局

延伸閱讀：

中南部花旗木特搜！10處花旗木賞花勝地　和你度過浪漫春季

「素食界鼎泰豐」北上！精緻蔬食「不葷主義」插旗台北，加碼消費滿千送「8折卡」，日後用餐統統8折

淡水 公園 老街 懷舊

相關新聞

吹海風賞夕陽景點＋1！淡水「水管公園」美拍、遛小孩、玩水好去處

到淡水的行程只有老街、漁人碼頭而已嗎？連在地人都不太知道的淡水「水管公園」，有著一大片綠油油草皮、水管隧道、小小迷宮、生態景觀池，還有難得看到的手壓式幫浦，無論是爸媽想帶著孩子們盡情奔跑、玩樂放電，還是跟三五好友閨蜜來看夕陽、美拍都超級適合！平日還能參訪一旁的水資中心，了解水資源如何循環利用，下次到淡水記得排進行程裡～

親子放電趣！台北日夜皆美私房點 美拍打卡飽覽城市風光

【旅奇傳媒/編輯部整理】周末假日要帶孩子去哪放電呢？臺北市政府觀光傳播局，特別推薦假日親子出遊好去處，包含日夜皆美的登山景點、自然生態園區，讓家長輕鬆帶著孩子放電一整天！ 位於劍潭山上圓山風景區的

超浮誇「6公分厚豬排三明治」！台北人氣早午餐「日初」期間限定吃得到，店推、主打美味一次看

早午餐爽吃「6公分厚熟成豬排三明治」！位於台北萬華的早午餐店「日初」於3月底推出期間限定超狂新品「極厚熟成豬排三明治」，柔軟奶香生吐司以法國發酵奶油熱煎，中間夾入厚達6公分的多汁熟成豬排，搭配店家獨門

大自然中享用美味！隱身山中蔬食饗宴　季節蔬食現採入菜感受療癒山林

「梅居」沒有梅花，卻有長得極好的山櫻花和草山橘，很難想像，半世紀前這裡還是一片山坡柑橘園。當年，住在山腳下的石居伯夫婦，以陋車和徒步上山照護果園，曾歷經風光的草山桶柑外銷全盛期，後因故休耕20年。第二代接手後，為實現父母心願，耗費15年買地、換地、整地，在泥濘山路中開出平坦開闊的道路，打造一座與昆蟲、植物和諧共融的自然教室。

松山排隊美食！新鮮手作越南法國麵包「爆滿餡料」買到賺到

【黑龍越南法國麵包】每天新鮮現烤的手工法國麵包，配上獨家特調配料，清爽無負擔的輕食好選擇，每天限量販售！

小朋友放電新去處！基隆首座「室內兒童樂園」啟用 給孩子舒適玩樂空間

【旅奇傳媒/編輯部整理】基隆市首座親子遊樂園「信義室內兒童樂園」正式啟用，位於信義區公所五樓，市府運用市有閒置空間，建置室內兒童樂園，不僅保障兒童遊戲權益，同時減輕家長照顧負擔，提供市民舒適親子遊樂空

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦