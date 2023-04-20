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夜間賞花才是王道！夜訪花旗木秘境「阿拉伯的粉紅村」，燈光點綴更夢幻，把握最後花期搶拍一波

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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晚上拍美翻了！花旗木大發威，開滿台灣多處，吸引不少搶拍人潮。現在，快快把握花旗木最美花期，位於嘉義的花旗木秘境「阿拉伯的粉紅村」除了滿開的粉色花海在白天閃耀動人外，就連夜晚也是美不勝收，4月底前賞花都還來得及。

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搶拍四月櫻花！嘉義花旗木秘境「阿拉伯的粉紅村」不只白天拍好看，晚上拍更有另一番風味。部落客馬丁爸分享意外驚喜的夜拍成果，柔和暖黃燈光點亮夜間花海，粉紅花色更顯飽和奪目，不僅夢幻浪漫又壯觀。

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白天踩點人山人海，不想人擠人，又想拍出另一種氛圍的朋友，不妨考慮到阿拉伯的粉紅村夜間賞花，把握最後花期，感受微風吹來的沉浸式賞花體驗。

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花旗木 賞花 秘境 花海

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