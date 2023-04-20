夜間賞花才是王道！夜訪花旗木秘境「阿拉伯的粉紅村」，燈光點綴更夢幻，把握最後花期搶拍一波

臺南除了美食、廟宇與景點外，也有不少傳統產業轉型而成的觀光工廠可參訪，【臺南 ‧ 家具產業博物館】以典藏、展覽、教育、推廣等四大面向，將木材及榫卯為主題，以各種不同的形式呈現。特別的是園區內，部分廠房仍實際運作中，來到這能夠一睹家具製作的過程！

2023-04-16 10:01