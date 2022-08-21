中秋五星飯店月餅禮盒大集合 經典招牌、創新口味一次看

中秋節為闔家相聚團圓的三大節慶之一，疫情打亂很多人的生活作息，迎接中秋佳節到來，藉由送份體面實用的禮盒給珍視的親朋好友，溫熱彼此情誼，也象徵團圓美滿。飯店中秋節的月餅預購大戰早已悄悄開打，各式口味、造型與優惠正吸引著企業客戶及消費者的目光，口味方面有歷久不衰的經典美味，也有結合新食材的創新味道，包裝上有高雅的古典藝術風格，也有超萌的童趣風格，還有結合調酒的創新吃法。

「君品翡冷翠寶盒」 設計如歐洲珠寶盒般，外盒彩繪畫作來自雲朗觀光義大利佛羅倫斯「翡冷翠百花宮」貴族宅邸18世紀濕壁畫；圖片／君品酒店提供

君品酒店「君品翡冷翠寶盒」 吃完可做珠寶盒月餅VS文藝復興 跨越東西文化的頂級獻禮

你喜歡西式古典藝術風格嗎﹖君品酒店每年皆以永續、實用的概念打造月餅禮盒，今年以古典壁畫搭配別具匠心的雙層盒設計，可再利用作為優雅的珠寶收納盒，外袋則是精緻刺繡的絨布提袋可手提亦可肩背，成為外出優雅的時尚單品。

「君品翡冷翠寶盒」設計如歐洲珠寶盒般展現君品酒店一貫的優雅風格，外盒的彩繪畫作來自雲朗觀光義大利佛羅倫斯「翡冷翠百花宮」貴族宅邸18世紀的濕壁畫天花創作，敘述著西元前362年古羅馬神話中，一位看似平凡的士兵所擁有的愛和勇氣；柔軟的筆觸，在寫實和虛幻間讓神話的精神流傳千古。

「君品翡冷翠寶盒」頂級中秋月餅禮盒，每盒六入售價4,880元，運用傳統廣式月餅製作技法，包含三種口味：鳳梨南瓜子、棗泥蛋黃、伍仁金腿搭配2盒梨山烏龍茶葉組合，禮盒內另有來自台灣高山茶區的梨山高冷清烏龍、及梨山蜜韻紅烏龍各一盒，2022年8月1日起開放預購，售完為止。

訂購請洽：0966-577-800、0919-228-099

台北晶華酒店全新推出有著拔絲與麻糬雙拼的桃山月餅《賞月》禮盒；圖片／台北晶華酒店提供

台北晶華酒店四款月餅禮盒應戰 .美味「絲絲」入扣

台北晶華酒店今年推出四款月餅禮盒應戰，包括全新推出有著拔絲與麻糬雙拼的桃山月餅《賞月》禮盒，以經典雅緻木盒裝盛的廣式月餅《醉月》，師承香港麗晶酒店主廚技藝的港式奶黃酥《花月》，以及屢屢獲得媒體評比冠軍、結合創新與經典的《鳳梨澄沙奶黃》。即日起於「晶華美食到你」官方購物網站開賣，7月31日前完成訂購，可享早鳥9折優惠，大宗採購請電洽另行折扣。

晶華酒店此次推出的四款月餅禮盒當中，最受矚目的就是由4顆創新的拔絲內餡、與4顆麻糬內餡雙拼而成的《賞月》桃山拔絲月餅禮盒，五彩繽紛的餅皮是以香醇白豆沙與蛋黃製成，口感清爽不膩，熱量也比一般廣式餅皮低上許多。特色獨具的內餡是以玉井愛文芒果、冬山紅心芭樂、東勢巨峰葡萄、麻豆老欉白柚等台灣在地水果，加上大甲芋頭、金山地瓜、萬丹紅豆以及壽豐芝麻等食材入饌，結合Q彈的麻糬以及均勻混入麥芽糖、吃起來擁有如融化起士般牽絲效果的拔絲內餡。禮盒更獨家與大稻埕百年老店「有記名茶」合作，嚴選文山包種茶入盒，耀眼的紅色外盒則是充滿氣勢與質感。

人氣歷久不衰的廣式月餅禮盒《醉月》今年推出廣式伍仁、香醇芝麻、蓮蓉蛋黃、棗泥核桃、栗蓉奶黃以及福圓鐵觀音六款口味，以經典傳承的風味展現特色。而年年廣受消費者好評的《花月》—港式奶黃酥與蛋黃酥禮盒，師承自香港麗晶酒店師傅的技法，共有奶黃酥與豆沙蛋黃酥兩款品項。同時，搭上這波送禮風潮，主廚再次推薦勇奪多次媒體評比優勝、佳節必備經典《晶華嚴選》—鳳梨澄沙奶黃禮盒。

訂購請洽：「晶華美食到你」官方購物網站

台北W飯店推出「潮」吃法，將糕點等份切分後倒入調酒，讓餅皮完全吸收其風味；圖片／台北W飯店提供

台北W飯店首度推出「潮」吃法！倒入調酒迸發香氣層次

台北W飯店今年度大膽嘗試跨界合作，與裕珍馨共同獻上「REMIX馨∙潮」月餅禮盒，風格迥異的兩個品牌，將碰撞出意想不到的火花。此次特選裕珍馨流心月餅：榛果可可花生及桂花香柚，每種口味各3顆；並研發兩款混搭調酒各10 ml：伯爵茶風味榛果香甜酒及烏龍茶風味苦艾酒；禮盒內附限量W調飲器乙個。2022年限定「REMIX馨∙潮」月餅禮盒已開放線上訂購，於8月5日起在台北W飯店一樓月餅小舖現場販售，每盒6入售價1,080元，即日起至8月31日預訂四盒以上並付款即可享有早鳥優惠。

今年台北W飯店月餅禮盒以新舊相襯做為發想主軸，品牌層面一是代表西方時尚型態，一是富含東方文化底蘊，大膽新潮和傳統經典的相異調性，乃至招牌產品，台北Ｗ飯店的創意調酒，和裕珍馨的流心月餅，故運用反差中產生的衝突美學，共同激盪出絢爛色彩。再者，此次亦首度推出「潮」吃法，將糕點等份切分後倒入調酒，讓綿密細緻的日式桃山餅皮完全吸收其風味，濕潤滑順的口感，甜而不膩，也將整體香氣層次烘托得更加豐富，迸發不一樣的味蕾體驗。喜歡吃原味的民眾，則可以根據酒譜，使用Ｗ調飲器翻玩出多變調酒。

訂購請洽：致電(02)7703-8942。

台北文華東方酒店永續環保理念，融入收納巧思，設計可重複利用的貴氣禮盒；圖片／台北文華東方酒店提供

台北文華東方酒店永續優雅設計盡顯奢華品味結合酒店專屬扇子的蝴蝶翩舞圖騰

台北文華東方酒店兼具實用與時尚的典雅月餅禮盒設計，每一年都引領潮流、深獲消費者喜愛與收藏，今年限量推出四款精緻唯美的中秋月餅禮盒，以嚮往旅行為設計主軸，結合酒店專屬扇子的蝴蝶翩舞圖騰，以及酒店歐式建築美學與大廳孔雀彩繪玻璃的意象，秉持並落實文華東方酒店集團永續環保理念，融入收納巧思，設計可重複利用的貴氣禮盒，細緻優雅地呈現吉祥富貴的意象，展現獨樹一格的極致品味。

精心打造的四款月餅禮盒分別為：人氣首選、每年均供不應求的米其林一星雅閣中餐廳招牌限量手工奶黃月餅六入2,280元；經典可口的廣式月餅六入1,880元；以及今年特別推出的單入獨享廣式月餅520元；還有由行政西點主廚趙崇曦巧手打造限量888盒的精品級創意巧克力月餅六入3,880元。此外，文華餅房亦推出鳳梨酥、桂圓酥及禮籃等多樣選擇，滿足賓客多元送禮需求。

米其林星級的雅閣手工奶黃月餅禮盒，廣受顧客好評，往往一推出即供不應求，匠心細作的極致美味是挑嘴的饕客每年必嘗的好味道，今年的禮盒設計以嚮往旅遊為主軸，精心設計可重複利用的旅行收納禮盒，結合酒店專屬扇子的蝴蝶翩舞圖騰，完美呈現幸福美好、吉祥富貴的意象。詳情及預訂請至台北文華東方酒店線上商店立即網路預購。

訂購請洽：台北文華東方酒店線上商店

義大皇家酒店與義大天悅飯店聯名推出「詠月禮盒」，特別以紫色作為禮盒主色；圖片／義大世界提供

義大皇家酒店與義大天悅飯店奢華廣式月餅送禮體面

義大皇家酒店與義大天悅飯店聯名推出「詠月禮盒」，特別以紫色作為禮盒主色，盒上特別繪上超大耀眼的月亮，代表著以禮表心意、獻上滿滿的祝福，禮盒內容更為豐富，有四款廣式月餅各一個，包括頂級豪華的「法式松露野菇」、濃醇可口的「摩卡可可」、芬芳香甜的「荔枝鳳梨」、與清新甘潤的「東方美人奶皇」，中西式口味料豐餡美、各具特色，再搭配特製的「覆盆莓果醬餡餅」五個，及吃糕點時最速配的百分百純研磨浸泡式咖啡五包，每盒定價1,380元，即日起開放預購，8月31日前完成付款再享定價85折優惠。

除了廣式月餅禮盒，義大天悅飯店另推出「星悅紫金禮盒」，包括芙蓉酥、黑金芝麻酥與波蘿松子黃金酥三款手做糕點，「芙蓉酥」內餡為低糖綠豆沙與車城著名的紅仁鴨蛋完美結合，與麻糬包覆，外皮則有帕瑪森乳酪粉，交織出層層堆疊的鹹甜滋味。「黑金芝麻酥」選用台灣孟宗竹竹炭粉與比利時奶油製成黑黑亮亮的酥皮，內餡則為黑糖及黑芝麻粉調和，風味獨特，高雅且帶貴氣。「波蘿松子黃金酥」酥皮以法是乳酪製作，內餡包覆紅仁鴨蛋加上松子獨特口感，香氣濃郁，三款口味各三顆，九宮格式包裝，每盒650元，訂購專線：(07)656-8282轉8155天悅咖啡廳。

「詠月禮盒」訂購請洽：(07)656-8166轉21204、66011「星悅紫金禮盒」訂購請洽：(07)656-8282轉8155天悅咖啡廳

台北遠東香格里拉推出「賞月．享味」中秋禮讚，共有四款月餅禮盒及三款精緻禮籃；圖片／台北遠東香格里拉 提供

慈善禮盒不忘關懷自然、守護台灣

台北遠東香格里拉推出「賞月．享味」中秋禮讚，共有四款月餅禮盒及三款精緻禮籃，其中送禮首推與茶日子聯名的【豪華．薈萃】月餅禮盒，內含四顆精選月餅及茶日子兩款人氣茶品「山形玫瑰烏龍」和12號「金萱紅茶」，而年年熱銷回購的「燕窩．奶黃月餅」及「金沙．奶黃月餅」，亦是中秋必備的經典禮盒。三款奢華禮籃選品豐富，無論是與家人團聚品嚐、饋贈親友或客戶，都是體面的品味選擇。禮盒及禮籃價格自1,088元至8,888元，起開放預購，8月26日前可享85折早鳥優惠，更有團體大宗訂購折扣。

【豪華．薈萃】月餅禮盒 2,188元，台北遠東香格里拉融合傳統與創意，禮盒設計容入中式古典窗櫺元素，知更鳥蛋藍高雅禮盒寓意幸福美滿。飯店特與友善耕作、堅持土地及農家皆能永續發展的台灣複方茶第一品牌「茶日子」聯名合作，廣式經典不敗口味，包含濃郁鹹香的「蓮蓉栗子蛋黃」與「紅藜山藥五穀雜糧」，桃山皮月餅包含創新茶香風味的「山形玫瑰烏龍杏桃」、清甜果香的「金萱紅茶蘋果」。【經典．好月】月餅禮盒 1,388元，月餅禮盒設計選用復古開運銅錢，象徵富足圓滿，福氣臨門桃山皮月餅口味包含鳳梨蛋黃夏威夷豆、金桔香柚檸檬、覆盆子玫瑰荔枝、X.O 烏魚子、以及金絲棗泥桂圓、炭烤黃金薯麻糬。

【燕窩．奶黃】月餅禮盒 1,188元，歷年來深受媒體評比青睞，堪稱奶黃之王的【燕窩．奶黃】月餅，由香宮點心主廚純手工製作，再以珍貴燕窩入料，香濃內餡綿密滑順，完美呼應酥軟外皮；【金沙．奶黃】月餅禮盒 1,088元。香宮招牌【金沙．奶黃】屢獲媒體評鑑讚賞，是年年回購之冠。主廚特別選用屏東紅仁鴨蛋灑上高粱酒後，入烤箱烘烤，一入口鹹甜交融滋味，濃郁美味。

【黑熊．公益】臺灣鳳梨酥禮盒 ，將捐贈予台灣黑熊保育協會；圖片／台北遠東香格里拉提供

【黑熊．公益】臺灣鳳梨酥禮盒 580元，最具台灣味的鳳梨酥，並以手繪台灣珍貴黑熊與台北風情地標的特色包裝，此款慈善禮盒銷售淨額10%將捐贈予台灣黑熊保育協會，歡慶中秋不忘關懷自然、守護台灣。

【奢饗．禮讚】中秋禮籃 8,888元，針對高端市場，以精緻卡其色皮革禮籃盛裝豐富選物，禮籃可重複使用，禮籃包含廣式月餅、法國巴黎Luc Belaire 微甜粉紅氣泡酒一瓶、居家料理好搭檔香格里拉獨家香傳菌菇醬及X.O.醬、香格里拉風味濾掛咖啡、靚采燕窩禮盒、手工巧克力、當季文旦；【珍藏．賞月】中秋禮籃4,888元，禮籃內含月餅禮盒、香傳菌菇醬、手採高山茶、大人小孩都喜愛的曲奇餅乾及雪Q餅、精選紅酒一瓶以及當季文旦一顆；【香聚．精選】中秋禮籃 2,888元，內含台灣鳳梨酥禮盒、香格里拉手工牛軋糖、風味醬（口味有大馬辣味蝦醬、黑胡椒醬、沙嗲醬三種隨機出貨）、酥脆的義式麵包棒、台灣黑熊蜂蜜以及當季文旦一顆。

麗緻餐旅集團「極地冰球‧法式月光禮盒」營造北極探險的故事發展與設計趣味冰球擊球遊戲；圖片／麗緻餐旅集團提供

麗緻餐旅集團法式點心秋節迎月 童趣桌遊為主軸紙上冰球競技賽˙禮盒包裝變身競賽擂台

訂購請洽：旗下實體門市麗緻坊及亞緻餐飲線上購物

【延伸閱讀】﹥===================撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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