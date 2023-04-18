震驚！ 台版不插電迪士尼「台灣地景花園」無預警宣告9月起休園 網哭求：不要結束呀

被譽為「不插電的台版迪士尼」！ 桃園中壢著名的「台灣地景花園」，日前在臉書公布將在9月起暫停營業，同時也會自5月1日起調整營業時間為每週六、日、一及國定假日，消息一出讓大票網友感到超震驚，紛紛留言「希望只是休息、不要結束呀」。

佔地7公頃的「台灣地景花園」。圖／翻攝台灣地景花園臉書

2018年6月開放的台灣地景花園，位於桃園市中壢區中正路，門票物超所值加上距離中央大學、桃園高鐵站不遠，一直都是民眾出遊活動的好地方，2018年7月21日園區也曾為了維護設施而暫停開放，而4月12日在臉書粉絲專頁宣布，自今年5月1日開始營業日改為每週六、日、一及國定假日，且取消讓客人在園區內烤肉（園區內禁止炊食），若先前預訂者則不受影響。另外更投下震撼彈，宣布自今年9月1日起將「休園三個月或結束營業」。

全區有30多個主題花園與地景藝術裝置。圖／翻攝台灣地景花園臉書

佔地7公頃的「台灣地景花園」，全區多個主題花園與地景藝術、更有超過100種古早味親子遊戲設施，被稱作是不插電版「台版迪士尼」，設有旋轉飛椅、水上浮橋、彈跳床、空中腳踏車等，獲得多民眾喜愛，更佛心的是一票玩到底只要200元，CP值爆表，但入口處特別標示園地為「平價自助超值園區」，如果是注重人員服務、無法自顧小孩、各方面要求高標準者，請勿購票入園。根據園方的最新告示，推估可能是部分遊客沒有愛惜場地，才讓園區業者決定暫時關門休息。

超過100種親子遊戲設施，完全人力自助版的空中滑索和低空走繩體驗。udn編輯依芙／攝影

台灣地景花園適合孩子玩耍放電也能讓家長一同歡樂，如今宣布將暫停休園或是結束營業，讓許多網友哀號，紛紛湧入留言表示「不敢相信，很棒的地方ㄟ」、「希望只是暫時的」、「很好玩也很放電的地方，小孩還想再去，希望別結束營業」、「前一陣子才知道這個地方去玩過，大人小孩都很喜歡耶」、「可能老闆切寒心了，其實台灣很多以為花錢就是老大的奧客~」。

一票玩到底只要200元，CP值爆表，民眾假日放電的好去處。udn編輯依芙／攝影

台灣地景花園臉書公布將在9月起暫停營業，自5月1日起調整營業時間為每週六、日、一及國定假日。圖／翻攝台灣地景花園臉書

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