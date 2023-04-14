奈良美智「深度台灣遊」推特療癒連載！ 蛋餅當早餐、嚐遍台味美食、藍白拖入鏡 網友直呼：超親切
深受許多臺灣人喜愛的日本當代藝術家「奈良美智」，正在台灣展開《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》巡展計畫，為期19天的首次「在台駐村」，首站地點巡演就選在高雄內惟藝術中心。而奈良美智本人，連日來在推特上分享了不少台灣的在地風景與地道美食，讓許多臺灣網友覺得「超級親切」。
今回の旅の大まかなコース。そして、今まで行って良かったところ❤️— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 9, 2023
宜蘭と花蓮の間はまだ未開拓。すでに次の旅のコースを考え始めてしまっている。 pic.twitter.com/WzCrF2Juzw
奈良美智曾在2021年為臺灣創作「朦朧潮濕的一天」，同年舉行「奈良美智特展」，巡迴臺北、臺南、高雄等地。2023年更加深入台灣，於4月份開展《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》，由奈良美智親自布展，並親臨內惟藝術中心揭開序幕，而且除了進行《朦朧潮濕的一天》畫作修復工作、舉辦線上講座外，最主要的重點就是「旅行」。這是奈良美智於台灣首次駐村，將走訪台灣各地景點，奈良美智表示，這是自己在台灣最久的一次！
奈良美智近日來也不吝於在在witter上分享他在台灣的生活，除了深入高雄、屏東、臺東、蘭嶼等，紀錄各種街景，曝光下榻的民宿、享用的三餐美食，更入境隨俗地穿上了「藍白拖」、體驗台灣特有垃圾車文化，奈良美智此趟「深度台灣遊」，究竟吃了哪些台灣美食、記錄了哪些美好的風景，大家一起來看看奈良美智的Twitter旅行日誌吧！
高雄-林家粄條
林家粄條！傅統美濃客家原味😋 pic.twitter.com/7B8Dstj5QR— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 1, 2023
高雄-左營儂來簡餐便當店
ここの弁当は美味しい？行列のできる店。この店の近所で作業服を買いました😸 pic.twitter.com/eR1yf2iOAb— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 10, 2023
屏東-帝勇薑母鴨
食べ終わって帰るところです。美味しかった〜😋— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 8, 2023
鴨鍋が有名なんですが、元々は消防団の方が始めた店のようです。「義消の店」の義消というのが、地域のボランティアの消防団という意味みたい。ブラブラしながら宿に帰ります〜 pic.twitter.com/tKMteJefAO
屏東牡丹鄉-排灣族婚禮
牡丹郷でパイワン族の結婚式に遭遇しました❣️お幸せに❣️ pic.twitter.com/Tc6NdQTIsU— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 3, 2023
台東-溫媽媽火山豆腐
温媽媽火山豆腐！火山の泥をニガリに使ったそうです。 pic.twitter.com/yGUtHMwKVe— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 4, 2023
台東-海癒小村咖啡店
プユマ族の慰霊祭て豆入りのオコワ（とサツマイモとサトイモとトウモロコシも！）も食べて、もう食えない！と思ったけど、海岸沿いのオシャレなカフェで焼き林檎を食べてしまった😋 pic.twitter.com/gIOZqNBFLj— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 8, 2023
民宿早餐-蛋餅與豆漿
今日はシンプルに、— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 8, 2023
蛋餅と豆乳！
と、キヌバリコーヒー！
宿のおばさんに「男はもっと食べないと」と言われました😅 pic.twitter.com/ikK5EYXwa6
參加原住民祭典
プユマ族の先祖慰霊祭（毎年4月の第2土曜日、雨でも台風でも！）に偶然に通りかかって見学しました。 pic.twitter.com/cS562rPmCr— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 8, 2023
台東-路邊的釋迦
台東では今、釈迦のシーズンです😋😋😋 pic.twitter.com/JUqXYFHIfD— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 8, 2023
蘭嶼美食
蘭嶼島に来ている。小学校の先生が彼の叔父さんのやってる食堂に連れて行ってくれた。昨日採れた深海魚のスープ！オニオンスライス！いつものやつ！（黒いのはイカ墨）— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 6, 2023
またしても腹一杯！ pic.twitter.com/ZdWxq1spLg
蘭嶼美景
島ではバイクを借りたのでとても周りやすかった。写真を撮りたい時は道路脇にバイクを停めて、サッと撮っていました♪ pic.twitter.com/bUUwbjfIU2— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 7, 2023
台東長濱海岸-記錄台灣垃圾車文化
長濱海岸にある以前は精米所だった築53年の民宿に泊まった朝。ゴミ収集車の聴き覚えのあるメロディ😸 pic.twitter.com/Kgtop4MVoM— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 5, 2023
高雄潮洲街景
高雄まであと少し！の潮州にいます。もう今日はこの街に泊まります😋お寺には泊まりません😆— yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) April 8, 2023
お寺の人はみんな優しくて果物をご馳走になりました。 pic.twitter.com/RmXlvARr0D
在奈良美智的鏡頭下，是否也覺得台灣多個城鎮，顯得更加有溫度且迷人呢？ 不妨一探此次展覽計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，以「朦朧潮濕的一天（Hazy Humid Day）」作品為主軸，另加入奈良美智2015年來台旅行時所拍攝的20件攝影作品，體現其獨特創作風格與溫潤細膩魅力吧！
《跟著朦朧潮濕的一天去旅行 Travling with Hazy Humid Day 》
日期｜2023年4月1日至8月31日 ( 週一休館 )
時間｜11:00 – 21:00
票價｜免費
地點｜內惟藝術中心，高雄市鼓山區馬卡道路329號
延伸閱讀：
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