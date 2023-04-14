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奈良美智「深度台灣遊」推特療癒連載！ 蛋餅當早餐、嚐遍台味美食、藍白拖入鏡　網友直呼：超親切

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道編輯 依芙
圖／翻攝奈良美智特展FB
圖／翻攝奈良美智特展FB

深受許多臺灣人喜愛的日本當代藝術家「奈良美智」，正在台灣展開《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》巡展計畫，為期19天的首次「在台駐村」，首站地點巡演就選在高雄內惟藝術中心。而奈良美智本人，連日來在推特上分享了不少台灣的在地風景與地道美食，讓許多臺灣網友覺得「超級親切」。

奈良美智曾在2021年為臺灣創作「朦朧潮濕的一天」，同年舉行「奈良美智特展」，巡迴臺北、臺南、高雄等地。2023年更加深入台灣，於4月份開展《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》，由奈良美智親自布展，並親臨內惟藝術中心揭開序幕，而且除了進行《朦朧潮濕的一天》畫作修復工作、舉辦線上講座外，最主要的重點就是「旅行」。這是奈良美智於台灣首次駐村，將走訪台灣各地景點，奈良美智表示，這是自己在台灣最久的一次！

奈良美智近日來也不吝於在在witter上分享他在台灣的生活，除了深入高雄、屏東、臺東、蘭嶼等，紀錄各種街景，曝光下榻的民宿、享用的三餐美食，更入境隨俗地穿上了「藍白拖」、體驗台灣特有垃圾車文化，奈良美智此趟「深度台灣遊」，究竟吃了哪些台灣美食、記錄了哪些美好的風景，大家一起來看看奈良美智的Twitter旅行日誌吧！

高雄-林家粄條

高雄-左營儂來簡餐便當

屏東-帝勇薑母鴨

屏東牡丹鄉-排灣族婚禮

台東-溫媽媽火山豆腐

台東-海癒小村咖啡

民宿早餐-蛋餅與豆漿

參加原住民祭典

台東-路邊的釋迦

蘭嶼美食

蘭嶼美景

台東長濱海岸-記錄台灣垃圾車文化

高雄潮洲街景

在奈良美智的鏡頭下，是否也覺得台灣多個城鎮，顯得更加有溫度且迷人呢？ 不妨一探此次展覽計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，以「朦朧潮濕的一天（Hazy Humid Day）」作品為主軸，另加入奈良美智2015年來台旅行時所拍攝的20件攝影作品，體現其獨特創作風格與溫潤細膩魅力吧！

《跟著朦朧潮濕的一天去旅行 Travling with Hazy Humid Day 》

日期｜2023年4月1日至8月31日 ( 週一休館 )

時間｜11:00 – 21:00

票價｜免費

地點｜內惟藝術中心，高雄市鼓山區馬卡道路329號

延伸閱讀：

2023奈良美智跟著朦朧潮濕的一天去旅行！內惟藝術中心4/1-8/31啟程

日本神級黑鮪魚登台！日本橋海鮮丼辻半推「黑鮪魚珠寶盒」，黑鮪大腹＋海膽必吃，還有899元海陸和牛火鍋組合CP值超高

奈良 內惟藝術中心 蘭嶼 咖啡 便當

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