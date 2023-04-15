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一週營業4天、3hr限定！ 大有來頭的鄧師傅「傳說中牛肉麵」每日限量30碗

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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行家出手就是不一樣！ 一間無招牌餐廳隱身在宜蘭壯圍透天厝裡，鄧師傅最新推出「傳說中的牛肉麵」，僅在每週四.五.六.日的上午11點到下午14點供應，超限量每日只有30碗，前10位賓客還招待小菜一份，愛吃牛肉麵的客倌們一定要追！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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這間無招牌、從外觀完全看不出來有經營餐廳的宜蘭壯圍透天厝，是一位擅長江浙菜的「鄧新鐘師傅」，退休後選擇宜蘭定居的地方，大有來頭的他，擁有40幾年淵博的廚藝閲歷，曾自行創業開過餐廳，更曾任華泰飯店集團經營的「華泰瑞苑墾丁賓館」餐廳顧問，令人意想不到，他還是帶動台灣餐飲業界開設高檔牛排餐廳的「牛排教父」鄧有癸的親哥哥。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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鄧師傅的無菜單料理每天僅接受10位預約客，最新獨門匠心推出的「傳說中紅燒牛肉麵」，每日限量30碗，牛肉湯頭使用大量牛肉及蔬菜、水果熬煮而成，味香濃郁超好喝，無論是美國牛腱心、牛腩、牛筋都很軟嫩好入口，目前點一碗牛肉麵有招待一份小菜，限內用限定，若想要外帶只有冷凍牛肉湯可選擇。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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部落客宜蘭ㄚ欣嚐過後讚嘆不已，更大推鄧師傅的手作甜品「蜜芋泥甜飯」，Q彈甜糯米包覆鬆軟綿密的大甲芋泥，好吃不會過於甜膩，近期還有在Google留下評價贈送手作甜品的優惠活動，饕客們可嚐鮮多加把握！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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鄧師傅 無菜單料理

電話：0939-275-888

營業時間：每周四五六日 11:00-14:00

地址：宜蘭縣壯圍鄉美功路一段40巷3號(7-11壯美門市隔壁)

停車場：有

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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