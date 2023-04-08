光聽名字就會心一笑！ 南方澳「笑ㄟCafe」喝最美海景咖啡、嚐美食窯烤披薩 空ㄟ農場姐妹店再一力作登場

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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天ㄟ、空ㄟ，再下一個會是什麼？ 宜蘭最新海景餐廳「笑ㄟCafe」於南方澳內埤海灘情人灣登場，外觀全棟木質建造，內裝充滿異國風情，登上二樓可賞視野遼闊的無敵海景，還能嚐到道地的拿坡里披薩，來杯最美海景咖啡下午茶，超級愜意！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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「笑ㄟCafe」是宜蘭礁溪著名百萬夜景的「空ㄟ農場」姊妹店，沿著太平洋海岸線散步到南方澳最裡面的內埤海灘情人灣，就能發現這處擁有百萬海景、宜蘭最靠近大海的景觀餐廳。位於山與海中央，整棟以木質建造的笑ㄟ咖啡，一樓室內以摩洛哥異國風情打造，走上二樓的桌椅擺設，看一眼就有空ㄟ農場的FU，不同的是這裡以看百萬海景為主，視野寬廣景色超美，每個座位都能看到無敵海景！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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除了美景這裡的美食也講究，有義大利原裝進口「Forni Magliano」國際比賽指定用窯，麵團則使用義大利Italmill 藍光麵粉、乾啤酒酵母、奧利塔特級冷壓橄欖油、義大利海鹽，低溫發酵16小時，經高溫窯烤後呈現豹紋般的斑點，來烤製中間薄、往外圍愈厚的「拿坡里披薩」，試營運期間先推出各種口味披薩及飲品，陸續會有烤物、炸物、沙拉、啤酒等上桌，超適合點杯咖啡+小點，吹海風看百萬海景，渡假氛圍滿分。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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部落客宜蘭ㄚ欣特別分享，笑ㄟCafe的店狗是德國威瑪獵犬，最近還生了好幾隻狗寶寶，是間寵物友善餐廳。建議遊客將停車在北濱公園的停車場，沿著海邊散步走走，不過內埤情人灣是陡降型海灘，有深長的暗溝，不適合戲水喔。

推薦大家白天來笑ㄟ看海景，晚上去空ㄟ看夜景，讓你放空一整天。而且老闆繼開了天ㄟ露營、空ㄟ農場、笑ㄟCafe，之後還會有什麼天馬行空的新想法，著實令人期待！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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笑ㄟCafe

營業時間：11:00-18:00

地址：宜蘭縣蘇澳鎮南建里學府路105巷31-6號 (南安國中旁)

公休：星期二 (國定假日照常營業)

餐點：披薩(有奶素)、烤物、炸物、沙拉、啤酒、飲品

※六歲以上每人低消一杯飲品或ㄧ份餐點

停車：北濱公園有免費停車場

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
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