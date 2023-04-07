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阜杭豆漿漲價了！「含蛋商品」都漲5元 荷包蛋1顆20元、鹹飯糰加蛋變70元

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阜杭豆漿漲價了！「含蛋商品」都漲5元 荷包蛋1顆20元、鹹飯糰加蛋變70元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝自黃揚明臉書、米其林官網
圖／翻攝自黃揚明臉書、米其林官網

缺蛋潮讓蛋價高漲，許多餐廳業者都宣布加蛋漲價，阜杭豆漿也喊漲了！ 資深媒體人黃揚明今日前往購買時發現「含蛋商品」齊漲5元，單點一份蔥花蛋從15元漲到20元了，引起網友們討論。

阜杭豆漿。 圖／摘自米其林官網
阜杭豆漿。 圖／摘自米其林官網

媒體人黃揚明一早貼文表示，「今天一早6點15分左右，趁電台上班前眼見沒什麼人排隊，發現蛋類商品都漲了5元」，不過黃揚明說，排隊名店的客人應該是不在乎吧。從他貼出來照片中可以看到蔥花蛋一份20元，荷包蛋20元，皆比起之前貴了5元，而薄餅夾蛋、厚餅夾蛋也都漲了5元，而鹹飯糰加蛋則是來到了70元。

許多網友也在貼文底下留言說「我相信還會再漲」、「不止名店喔。路邊的豆漿店都20元了」、「突然覺得自家附近的早餐店好便宜」、「現在通膨就是溫水煮剝雞啊」、「唉，很多東西，漲了就回不去了」。

阜杭豆漿總是一大早就有許多人排隊。 本報系資料照
阜杭豆漿總是一大早就有許多人排隊。 本報系資料照

連續5年獲得必比登推介的「阜杭豆漿」，堪稱台北必吃早餐，也是觀光客來台灣都會吃的台北早餐店，經常可以在店外看見大排長龍，而招牌必點餐點就是大家耳熟能詳的「厚燒餅夾油條」。

圖／翻攝自黃揚明臉書
圖／翻攝自黃揚明臉書

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