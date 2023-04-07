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開箱肯德基獨家限定「7吋巨無霸蛋撻」！ 4月壽星網紅千千讚：酥脆又不膩口

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝千千進食中/Chien-Chien粉專、IG@khshu_
圖／翻攝千千進食中/Chien-Chien粉專、IG@khshu_

巨無霸蛋撻搶先開箱！ 肯德基實現民眾的夢想，帶來最新巨作「7吋巨無霸蛋撻」，YTR大胃王美女千千，最新吃播開箱「巨無霸蛋撻」，直呼「我之前許願的真的實現了，肯爺爺真的出了七吋大蛋撻了」

圖／翻攝千千進食中/Chien-Chien粉專、IG@khshu_
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YTR「千千進食中」於IG推出最新影片，身為4月壽星的她，把肯德基最新「7吋巨無霸蛋撻」當作生日蛋糕送給自己，畫面中能看得出來小蛋撻和巨無霸蛋撻的明顯對比，身為大胃王的千千先一口吃掉小蛋撻，再滿足的嗑完一整個巨無霸蛋撻，嚐完之後表示「沒想到巨無霸蛋撻的外皮還是很酥脆的，跟小蛋撻相比起來，中間蛋撻體比較不甜、吃起來不會膩口。」

網友看見真實「巨無霸蛋撻」開箱影片後，紛紛表示「想吃」、「這該不會要預定吧」、「希望全台門市都有」，有人認真詢問怎麼購買，千千答覆「目前僅於肯德基永和中正店、台中五權店2間示範門市有提供」。

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不同於傳統實體門市的消費模式，這是肯德基K-Dessert首波獨家限定的「7吋巨無霸蛋撻」，民眾可先透過肯德基官網、PK雙饗卡APP於「K-Dessert雲端點心專賣店」訂購點心，再以外送或是預訂快取方式領取商品，將會收到附上粉色刀叉和小花造型點心盤的巨無霸蛋撻，只要插上愛心蠟燭就變身成生日蛋糕，一秒夢幻慶生！

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

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蛋撻 肯德基 蛋糕 IG

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