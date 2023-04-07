霜淇淋買1送1開跑！ 他結帳「加一句」 意外爽吃全家霜淇淋「擎天巨塔」

超夯話題度的全家便利商店霜淇淋！ 即起至4/9限時3天推出全盈+PAY支付優惠，可享全家便利商店Fami!ce霜淇淋（口味不限）買1送1。近日有網友分享自己去購買全家霜淇淋時，因為只有自己一個人，於是請店員「二合為一」，竟意外獲得「超份量霜淇淋」，照片一出引起網友們迴響，紛紛表示「好羨慕、都不知道可以擠在同一支」。

圖／全家便利商店提供

全家便利商店與網紅滴妹「再睡5分鐘」最新聯名新推出的Fami!ce霜淇淋，分別有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」等4種口味，每一款都值得嘗鮮。而一名網友在「7-11全家各超商新品資訊共享」社團貼文「我只是想說..買一送一的時候我只有一個人，所以跟店員說擠在同一杯，才不會左一個右一個，吃到手忙腳亂的，結果這是什麼擎天巨塔」！

從原po貼出來的照片，可以看到霜淇淋上層一共有五圈半，加上杯內兩圈應該一共是七圈半左右，呈現高度非常高。網友們紛紛回應「原來可以二合一啊」、「原來可以擠在同一支！驚呆」、「我買杯子的從來沒有這麼大..」、「你真的賺到，下次也要用這招了」、「超高的！好羨慕，杯子兩份的份量也沒這個高」、「我每次吃二隻，超撐的」、「原來可以擠在一杯，好聰明」。

圖／摘自7-11全家各超商新品資訊共享(網友廖宣羽)

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