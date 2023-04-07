公主吃的冰淇淋！台日「無印良品」2款粉嫩冰淇淋，吃不到「櫻花麻糬冰淇淋」改吃這款台灣限定
無印良品櫻花冰淇淋！日本無印良品推出粉嫩嫩的「櫻花麻糬冰淇淋」，從包裝到內裡都充滿少女心，淺粉色簡約質感好好拍，裡面的冰淇淋透著淡淡粉色，還看得到櫻花花瓣，搭配Q彈麻糬讓口感更上一層。
日本無印良品日前推出「櫻花麻糬冰淇淋」掀起討論，淡粉色外觀超吸睛。「櫻花麻糬冰淇淋」將用鹽醃漬的櫻花花瓣與奶粉融合，櫻花香氣特別濃郁，同時帶有淡淡奶香，讓不少網友敲碗喊「為什麼台灣沒有？」。
雖然台灣無印良品沒有這款「櫻花麻糬冰淇淋」，但也有「紅心芭樂」、「洛神花蜜餞」、「紅玉紅茶巧克力」等限定口味，同款簡約高質感包裝，讓人看到就忍不住拿上幾杯去結帳啦！
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