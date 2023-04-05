少女心大爆發！韓國「Krispy Kreme x Belly熊」推4款超Q甜甜圈，Belly熊店員包裝盒好欠收

不是愚人節！韓國「Krispy Kreme」在4/1發布新品預告，附上文字「像謊話一樣即將登場的粉色熊熊的真面目是？」而引發熱議，讓不少韓國網友大呼「是Belly熊」、「難道要跟Belly熊聯名了？」等反應，沒想到這次真的和網紅「Belly熊」合作推出超可愛甜甜圈啦！

圖／Krispy Kreme Korea IG

韓國Krispy Kreme選在愚人節當日預告新品，引起網友討論。圖／Krispy Kreme Korea IG

真的沒騙人！韓國「Krispy Kreme x Belly熊」攜手推出聯名甜甜圈，共有4款可愛造型與口味，搭配巧克力奶油、芒果奶油、藍莓糖漿及鮮奶油等邪惡組合。超萌Belly熊出現在甜甜圈櫥窗裡，誰看了不直呼可愛呢？就連平常只愛吃原味甜甜圈的網友都表示「看著太可愛了」而忍不住買回家，搭配咖啡組成一套下午茶，格外愜意與享受。

圖／Krispy Kreme Korea IG

圖／摘自IG@likesugi

此外，除了Belly熊造型甜甜圈外，包裝盒也不容馬虎，上面印有裝扮成甜甜圈店員的Belly熊及標配粉色背景，一整個少女心爆棚，不僅好拍還能收藏。近期如有到韓國玩，推薦可以去趟Krispy Kreme，把Belly熊帶回家唷！

圖／摘自IG@likesugi

圖／摘自IG@likesugi

延伸閱讀：

．WA!COOKIES與WA!BAKERY攜手進駐誠品生活南西店啦！打卡再送口罩還有限量提袋

．倒數三天！高雄超夯餐車「川田手切冰」連假限定「彩色吐司夾手切冰」，推薦口味、出攤行程一次收