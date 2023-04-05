快訊

清明燒近400萬賓士車給祖先？ 倒楣車主盼揪公墓放火者求償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少女心大爆發！韓國「Krispy Kreme x Belly熊」推4款超Q甜甜圈，Belly熊店員包裝盒好欠收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自IG@likesugi、Krispy Kreme Korea IG
圖／摘自IG@likesugiKrispy Kreme Korea IG

不是愚人節！韓國「Krispy Kreme」在4/1發布新品預告，附上文字「像謊話一樣即將登場的粉色熊熊的真面目是？」而引發熱議，讓不少韓國網友大呼「是Belly熊」、「難道要跟Belly熊聯名了？」等反應，沒想到這次真的和網紅「Belly熊」合作推出超可愛甜甜圈啦！

圖／Krispy Kreme Korea IG
圖／Krispy Kreme Korea IG

韓國Krispy Kreme選在愚人節當日預告新品，引起網友討論。圖／Krispy Kreme Korea IG
韓國Krispy Kreme選在愚人節當日預告新品，引起網友討論。圖／Krispy Kreme Korea IG

真的沒騙人！韓國「Krispy Kreme x Belly熊」攜手推出聯名甜甜圈，共有4款可愛造型與口味，搭配巧克力奶油、芒果奶油、藍莓糖漿及鮮奶油等邪惡組合。超萌Belly熊出現在甜甜圈櫥窗裡，誰看了不直呼可愛呢？就連平常只愛吃原味甜甜圈的網友都表示「看著太可愛了」而忍不住買回家，搭配咖啡組成一套下午茶，格外愜意與享受。

圖／Krispy Kreme Korea IG
圖／Krispy Kreme Korea IG

圖／摘自IG@likesugi
圖／摘自IG@likesugi

此外，除了Belly熊造型甜甜圈外，包裝盒也不容馬虎，上面印有裝扮成甜甜圈店員的Belly熊及標配粉色背景，一整個少女心爆棚，不僅好拍還能收藏。近期如有到韓國玩，推薦可以去趟Krispy Kreme，把Belly熊帶回家唷！

圖／摘自IG@likesugi
圖／摘自IG@likesugi

圖／摘自IG@likesugi
圖／摘自IG@likesugi

延伸閱讀：

WA!COOKIES與WA!BAKERY攜手進駐誠品生活南西店啦！打卡再送口罩還有限量提袋

倒數三天！高雄超夯餐車「川田手切冰」連假限定「彩色吐司夾手切冰」，推薦口味、出攤行程一次收

甜甜圈 Krispy Kreme 下午茶 咖啡

相關新聞

少女心大爆發！韓國「Krispy Kreme x Belly熊」推4款超Q甜甜圈，Belly熊店員包裝盒好欠收

不是愚人節！韓國「Krispy Kreme」在4/1發布新品預告，附上文字「像謊話一樣即將登場的粉色熊熊的真面目是？」而引發熱議，讓不少韓國網友大呼「是Belly熊」、「難道要跟Belly熊聯名了？」

玩膩首都圈了嗎？ 來場「韓國天安Cafe Tour」 4間忠清南道知名獨特的絕美咖啡廳

跟著 池妹CHIHMEI的韓國旅居生活🇰🇷 於 2022-11-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 9 個景點，其中包含 Cheonan-Asan Station、Cafe Roo、Dong-Wonjeong。 韓國天安市是位於忠清南道的一個城市，位於首都首爾和大田之間，是韓國十大市之一。這裡除了歷史景點豐富之外，也有許多知名的咖啡廳，因為人口不過於密集，地面廣大，所以大部分都是在首爾地區不會出現的獨特咖啡廳，今天就來向大家介紹天安的一日咖啡廳之旅吧！

重溫韓劇景點！首爾近郊一日遊 京畿楊平加平「韓流拍攝熱門7景點」快收藏

跟著 Missss Cin 留韓誌 - 韓國美食旅遊新聞 於 2023-02-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 종점가든、어비계곡、The GREEM。 韓劇歷史輝煌帶來許多經典之作，光是在首爾近郊 - 楊平的韓流拍攝地相信不少人亦如數家珍。今次連同冬天限定的打卡熱點冰川，與大家重溫一下當年膾炙人口作品場地吧！

全韓國追櫻花！從首爾、釜山、大邱到慶州‧必訪的櫻花慶典

2023韓國櫻花季來了，今年隨著氣溫比往年升高，櫻花開花時期也預計提前4天到7天左右。櫻花最早盛開的濟州島，預計在3月20日左右起登場，首爾預計在4月2日左右上演。韓國從北到南有哪些知名的櫻花慶典、值

跟著小S嗨玩韓國！變裝王后娘娘．高校生、懷念美食統統吃遍

繼去年第四季度恢復國際旅遊後，再度掀起一陣韓流，根據韓國關公社數據，今年1月份即有49,477人次的台灣旅客訪問韓國，占據海外訪韓市場第二名。韓國觀光公社近日邀請小Ｓ（徐熙娣）到韓國推廣觀光，小Ｓ與同

一口炫一瓶！韓國超商「春植小牛奶」上架萌翻，超迷你容量加可愛包裝，粉絲必買單

韓國便利商店新品超可愛！韓國在地超商「GS25」日前推出「春植小牛奶」，之所以特別可愛，除了包裝上的KAKAO FRIENDS人物春植外，100ml的超迷你容量也格外吸睛，讓不少粉絲直呼「新品！買！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦