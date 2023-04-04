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可愛到尖叫！7-11新品集結「布丁狗、櫻桃小丸子、蠟筆小新」等超萌角色，「大頭公仔棒棒糖」更是必敗，限定優惠一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@jyun791004授權、SUNFRIEND MOUTH IG
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兒童節禮物就近買！今(4)日是兒童節，7-ELEVEN也上架不少可愛新品，外包裝萌到讓人心花怒放，像是有布丁狗、櫻桃小丸子、蠟筆小新等人氣角色。不同風味的調味牛乳，加上超Q包裝，搭配活動優惠，一次買齊好划算。值得一提的是，超可愛「蠟筆小新大頭公仔棒棒糖」，不論是自己蒐藏還是拿來送小朋友當作禮物都好適合。

圖／IG@jyun791004授權
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圖／SUNFRIEND MOUTH IG
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近期，7-ELEVEN出現不少包裝超萌的新飲品，包含「布丁狗布丁風味牛乳」、「櫻桃小丸子青蘋果牛乳」，以及「蠟筆小新牛奶糖風味牛乳」。包裝封面印有布丁狗、櫻桃小丸子及蠟筆小新動感超人，讓人一看就可愛到尖叫，說是為了包裝而結帳都不為過。不過，內含的調味牛乳滋味也是一級棒，風味香濃且無化學味，好喝又可愛。

即日起至5/2，布丁狗布丁風味牛乳、櫻桃小丸子青蘋果牛乳還有兩件45元、六件125元的優惠(單件25元)。而蠟筆小新牛奶糖風味牛乳則是單件35元，任兩件特價56元。

圖／SUNFRIEND MOUTH IG
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圖／IG@jyun791004授權
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此外，最適合拿來做為兒童節禮物的，當然就是這款「蠟筆小新大頭公仔棒棒糖」，共有「鹿來鹿好運」、「鶴家在有你」2款造型，裡面分別是可樂味及草莓味的棒棒糖，不僅吃起來甜蜜，還能收集到可愛大頭公仔，一舉兩得。自4/5起至5/2，購買2件享8折、3件77折(單件129元)。

圖／SUNFRIEND MOUTH IG
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7-ELEVEN可愛新品優惠資訊

布丁狗布丁風味牛乳、櫻桃小丸子青蘋果牛乳：即日起至5/2，單件25元、兩件45元、六件125元

蠟筆小新牛奶糖風味牛乳：即日起至5/2，單件35元、兩件56元

蠟筆小新大頭公仔棒棒糖：4/5～5/2，單件129元，2件8折、3件77折（以五捨六入計算）

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