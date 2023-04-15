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母親節美食檔期開追！ 4大「Buffet吃到飽餐廳」大嗑龍蝦、松葉蟹　加碼放送2人同行媽媽5折

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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迎接媽媽們的5月專屬月份！ 飯店餐飲業者紛紛搶攻母親節商機，尤其國人最愛的「Buffet吃到飽」餐廳搶先推出菜色更新或優惠檔期，寒舍艾美的探索廚房推奶油蒜味「松葉蟹吃到飽」、國泰萬怡酒店MJ Kitchen加贈半隻「蒜蓉蒸龍蝦」、凱達大飯店享兩人同行媽媽5折優惠，還在找母親節聚餐地點的你，快手刀預定母親節美食檔期吧！

台北寒舍艾美的「探索廚房」

圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店粉專
圖／Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店粉專

寒舍艾美的「探索廚房」自助餐廳，主廚特別推薦爐烤牛排、新鮮生魚片、和牛握壽司、清蒸螃蟹與帝王蟹味噌湯等海陸美饌，母親節周末5/13、5/14日的午、晚餐則加碼推出「炭烤奶油蒜味松葉蟹」吃到飽。活動期間單筆消費達1萬元加贈GREENGATE的美好時光午茶組1組，贈品不累贈，送完為止。而4/17至5/17餐期間的每週一及週三，午、晚餐限定加菜、豪華升級，供應老饕最愛的每位成人「半隻龍蝦」乙份。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen

圖／台北國泰萬怡酒店官網
圖／台北國泰萬怡酒店官網

台北國泰萬怡酒店人氣吃到飽MJ Kitchen為感恩媽媽辛勞，不只是推出「春浪海味」鮭魚、貝類吃到飽新菜單，更推出母親節限定加菜餐期，5月第一個周末和第二個周末 (5/6~5/7、5/13~5/14)，每位成人用餐再加贈半隻「蒜蓉蒸龍蝦」，以生蒜與炸過的蒜酥大火快炒出香氣，再加入醬油、冰糖燴煮成醬汁，淋在肥嫩的半尾龍蝦後清蒸，甘甜鮮味中帶有蒜香微辣，母親節當周周末2日不適用任何折扣或餐劵。

台北凱達大飯店百宴自助餐廳

圖／台北凱達大飯店官網
圖／台北凱達大飯店官網

台北凱達大飯店百宴自助餐廳則推出「5愛媽咪」優惠，5月份女性天天獨享8折優惠，滿8千元贈送價值980元的母親節蛋糕1個。5/13至5/14帶媽咪來用餐，享兩人同行媽媽5折優惠(皆需另收原價10%服務費)，限量加送康乃馨1朵。

最高自助餐廳「50樓Café」

全國最高的自助餐廳「50樓Café」，母親節周末2天，適逢「美國極黑和牛吃到飽」活動檔期，不但有好評爆表的爐烤和牛排、和牛壽喜燒、現沖和牛肉湯、炙燒和牛握壽司等亮點菜色，主廚再加碼提供每人半隻「蒜蓉蒸波士頓龍蝦」。

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母親節 和牛 龍蝦 萬怡酒店 吃到飽

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