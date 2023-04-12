「5大速食」省荷包攻略！ 必勝客個人餐149、達美樂大比薩199、漢堡王改版點心3樣只要100元

速食控快看最新優惠情報！ 必勝客推「個人比薩4爽餐」，一口氣嚐比薩+烤雞+甜點+飲料只要149元；21世紀「炸腿排菜飯餐經濟小套餐」30日前優惠價只要119元；漢堡王的人氣超值點心組則是驚喜改版，11品項任選3樣只要「100元」，讓人輕鬆解嘴饞又能省荷包，快衝！

必勝客

必勝客全台門市4/28前，平日週一至週五，個人比薩4爽餐「比薩+烤雞+甜點+飲料」只要149元，包括個人比薩1個(夏威夷、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒、泡菜燒肉，4選1)、副食1份(小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1)、甜點1份(QQ球4顆)、330ml可樂或汽水1罐。

紙包麵4爽餐則是全品項紙包麵1份、副食1份(小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3選1)、甜點1份(QQ球4顆)、330ml可樂或汽水1罐，只要209元。

圖／必勝客提供

達美樂

達美樂即日起至4/28，平日週一至週五全新，外帶「蒜香白醬鮭魚大披薩」鮮嫩燻鮭魚搭配爽口花椰菜，淋上香醇蒜味白醬，只要特價199元！還有「蒜香白醬鮭魚中披薩+香烤雞條5條」，特價也是199元。

圖／達美樂提供

漢堡王

漢堡王「百元超值奔Fun組」改版了，一口氣祭出BK雞塊、洋蔥圈、辣薯球、蘋果派以及可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶、綠茶及Light（零卡可樂），11人氣品項任選3樣直接下殺100元，超級划算。

圖／BurgerKing 漢堡王台灣粉專

肯德基

肯德基「炸雞香香餐」超划算優惠，即日起至4/16，優惠代碼「46733」，一次爽吃「4炸雞＋4上校雞塊＋大份香酥脆薯＋6蛋撻＋2中可」只要399元(原價699元)，現賺300元吃起來。

圖／肯德基提供

21世紀

21世紀推春季經濟實惠小套餐組合，「炸腿排菜飯餐」經濟小套餐，優惠價格119元(原價160元)、「避風塘蘿蔔糕」經濟小套餐(原價150元)，優惠價格109元，注意的是坎城TOGO門市不參與，烏日高鐵、桃園經國、新店家樂福門市則不販售避風塘風味系列產品。

圖／21世紀提供

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