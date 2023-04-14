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6000元「飯店優惠放大術」！ 福容買6000送6000、六福下殺2折、日暉第3、4人免費住

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

普發6000元這樣花更超值！ 飯店住宿美食相繼推出6000元好康用好用滿，超殺優惠加倍，幫大家精選3家「飯店優惠放大」，迎接夏日規劃一趟超划算的國內小旅行吧！

福容大飯店「買6000送6000」

福容大飯店福隆7周年慶，住指定住房專案送6880元行李箱。圖／福容大飯店福隆提供 游明煌
福容大飯店福隆7周年慶，住指定住房專案送6880元行李箱。圖／福容大飯店福隆提供 游明煌

福容大飯店福隆店七週年慶，入住直接送價值6,880元的精品行李箱；福容花蓮店「66大順，福容對你最好」專案，可享加6元多送一晚；福容桃園店則推出「買6000送6000」活動，不論是住房或享用餐飲都可搭配。

福容淡水漁碼店推「暑期超早鳥未來券」，包含住宿券、餐券、泡湯券等商品，住宿加人加價買1送1等；入住福容台北二館，豪華客房平日可享買1晚再送1晚，還有「貓熊ALL IN ONE主題房專案」，2大2小一泊二食，平日只要6,000元。

淡水福容夕陽外觀美照。福容大飯店提供 楊文琪
淡水福容夕陽外觀美照。福容大飯店提供 楊文琪

六福旅遊集團最低「2折起」

圖／日暉國際渡假村提供
圖／日暉國際渡假村提供

台北六福萬怡酒店「6,000元住套房」專案延長至4月底，用6,000元就可以入住價值入住價值30,000元的精緻套房，超值優惠2折起；而六福居公寓式酒店的「6,000送6,000」住房專案也同步延長，以6,000元入住公園景觀套房，即送六福6大好禮及餐飲折價券，總價值6,000元，相當於買6千元送6千元。

淡水福容夕陽外觀美照。福容大飯店提供 楊文琪
淡水福容夕陽外觀美照。福容大飯店提供 楊文琪

六福客棧便當、Elite Bakery一禮烘焙至6/30前，推出第二波6,000元專案，用6千元現金購買面額1,000元的現金抵用券6張，每張可使用價值1,380元，再額外加贈面額400元的優惠贈券15張，總價值現賺8,280元，使用期限則至2023/12/30止。

日暉國際渡假村把6000放大

圖／日暉國際渡假村提供
圖／日暉國際渡假村提供

台東最美渡假村日暉國際渡假村，把6,000元小確幸變成大優惠，限時推出超殺住宿專案，即日起至4月底前每周二、三、四，可住進超美雙人HOTEL房型，2人同行含早餐優惠價6000元，並且再加碼招待第3、4人0元入住，直接免費升等家庭房型，換算下來相當於打3.4折，等於每人只要1500元就能爽住，還能免費享用4客早餐。

圖／日暉國際渡假村提供
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