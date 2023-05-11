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狂送100杯！ 康青龍創意「小青龍」不是草仔粿、麻古「蜜桃紅茶」買1送1追起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供
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買一送一喝起來！ 人氣手搖飲品牌麻古茶坊、康青龍，皆推出好喝新品，同時因應母親節優惠，限時買1送1，讓手搖控們請客更大方！

康青龍推出創意「小青龍」Ｑ嚼系新品，乍看別以為這是草仔粿，而是嚴選台灣在地抹茶粉，以慢速低溫研磨而製，全新超嚼勁的Ｑ彈配料「青龍圓」，每咬一口都迸發出濃厚抹茶香，5/12起全台門市Ｑ嚼上市。

圖／康青龍提供
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康青龍寵愛媽咪祭出新品快閃優惠，5/12至5/15連續四天，APP會員凡購買「鮮奶茉綠小芋圓(Ｌ)」一杯，即可免費贈送經典「碧玉茉莉綠茶」一杯，每人每天可領2張，最高可享買8送8；5/15至5/28康青龍更舉辦「小青龍富豪 狂灑新品100杯」FB活動，指定期間至康青龍官方FB粉專按讚留言，週週抽出幸運龍，超狂共送免費100杯小青龍新品；5/15至5/31龍來訂新品好康，購買「鮮奶茉綠小芋圓(Ｌ)」兩杯，立享20元折扣優惠。

圖／康青龍提供
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「麻古茶坊」原味茶系列推出全新「蜜桃紅茶」，選用台灣蜜果茶香紅茶搭配斯里蘭卡高山汀普拉茶區莊園紅茶，再佐以蜜桃風味及高級白桃果丁，口感清爽好喝，5/12於全門市上市，至5/14前，驚喜優惠可享限時3天「買1送1」優惠，有大杯或瓶裝皆可享同容量買1送1，每人限購2組、售完為止。

圖／麻古茶坊提供
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康青龍

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