爽喝「第二杯半價」！ 星巴克任選、CoCo「楊枝甘露」、Sharetea「飄飄芋餡」限時優惠快追

第二杯半價一樣省荷包！ 快來看看近期限時推出的「手搖飲料」優惠整理，有CoCo本周三限定好友日、星巴克限時一天同品項優惠、Sharetea歇腳亭母親節活動、COMEBUY荔枝系列限定，爽喝手搖飲料快追。

●CoCo

圖／CoCo都可提供

CoCo本周三(今)限定好友日祭出「2大飲品第2杯半價喝」優惠，優惠飲品有「中杯胖胖版楊枝甘露」、「中杯纖細版楊枝甘露」，可享任選第2杯只要5折，在官方LINE帳號開放領券，每人最多可獲2張，且限於都可訂線上點單並以自取為主，提醒優惠券今日須使用完畢，數量有限、售完為止。

●星巴克

圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克於5/11活動當天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠，最多一次單筆交易限購4杯(2杯支付原價；2杯支付半價)，而且不可寄杯，並限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，幾乎全品項都在優惠範圍內，星冰樂大杯就有折扣，但不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

●COMEBUY

圖／COMEBUY提供

COMEBUY於5月推出荔枝系列「第二杯半價」優惠，5/14至5/15共限時2天，至全台COMEBUY現場門市購買荔枝系列手搖飲，可享「第二杯半價」優惠(以價低者計算)，且每人最高限購3組，數量有限，售完為止。

●Sharetea歇腳亭

圖／Sharetea歇腳亭提供

芋頭控快搶喝！Share tea 歇腳亭自即日起至5/14，限時5天推出「媽媽I LOVE 芋」母親節活動，全門市祭出「飄飄芋餡系列第2杯半價」優惠，飲料有「芋見雪寶」搭配Q彈黑糖蜜釀珍珠、芋泥及整球香草冰淇淋的芋頭牛奶冰沙，還有「香芋布蕾」是芋頭牛奶與烤布蕾的罪惡組合，招待媽媽開心喝。

延伸閱讀：

．限時3天優惠！ 迷客夏3款新品「富士蘋果金賞」手搖飲 加碼超療癒KINGJUN聯名環保杯

．哭哭了！台南壽奶茶「珍珠焦糖布丁」開賣3年終告別，老顧客不捨：太感傷