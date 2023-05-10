哭哭了！台南壽奶茶「珍珠焦糖布丁」開賣3年終告別，老顧客不捨：太感傷

吃不到哭哭了！台南手搖飲店「壽奶茶」限定「珍珠焦糖布丁」推出至今已超過三年，店家透露原本是以「限定產品」方式進行販售，由於受到許多顧客喜愛與敲碗，持續延長販售時間。如今，店家宣布「珍珠焦糖布丁」最後販售至5/7，售完為止，讓老顧客不捨喊「太感傷了」、「我要哭了」。

圖／壽奶茶粉絲頁

圖／壽奶茶粉絲頁

台南手搖飲店「壽奶茶」不光在台南熱賣，更在日本與大陸設有海外分店。日前，店家宣布販售三年多的超人氣「珍珠焦糖布丁」將停賣，5/7為最後販售日，引來網友惋惜，同時大讚「真的好吃」。店家表示，「珍珠焦糖布丁」原定為期間限定品項，因持續收到顧客敲碗，才一直賣到現在，店家也為紀念這款好產品，特別發文留念。

圖／壽奶茶粉絲頁

圖／壽奶茶粉絲頁

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「壽奶茶」主打最原始且傳統的飲料，沒有華麗的創意與添加物，但卻提供所有顧客一杯杯帶有記憶的順口飲品。若有到台南遊玩，不妨順手帶杯奶茶，邊走邊逛。

壽奶茶 台灣總店

地址：台南市郡西路75號

營業時間：12:30-18:30（週三公休）

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